Emma Marrone non è single: ha un”fidanzato segreto”. La notizia infiamma il gossip

«Emma Marrone ha un nuovo fidanzato segreto». Ci risiamo… è bastato insinuare che la bella cantante salentina non sia più “sola” che sulle riviste patinate non si parla d’altro se non di questo fantomatico spasimante che è riuscito a rubarle il cuore. Il pettegolezzo, questa volta, è stato servito dal settimanale Oggi: «Emma – si legge nella rubrica “pillole di gossip” – si dichiara single da molti mesi. Secondo i soliti ben informati, però, starebbe vivendo già da un po’ di tempo una segreta e passionale storia d’amore».

Chi sia questo mister x, nessuno è riuscito finora a scoprirlo. Nessun indizio trapela dai social che l’artista leccese aggiorna quasi quotidianamente né è stata mai immortalata dai paparazzi, sempre attenti alla sua vita privata.

«Se avessi un fidanzato, degli amanti, non lo nasconderei», aveva dichiarato un po’ di tempo fa la Marrone, ma la sincerità che la bella salentina ha dimostrato nel bene e nel male – anche quando qualcosa ha toccato la sua sfera intima – non è bastato a frenare le voci, sempre più insistenti. Basta fare una semplice ricerca su Google per capire quanti siti hanno ripreso la notizia. Molti scrivono anche “Ecco chi è il nuovo fidanzato di Emma” o “ecco la sua identità” senza poi dire nulla.

Solo pochi giorni fa, era stata protagonista di una accesa polemica contro una rivista che aveva dedicato la copertina alla sua presunta omosessualità. Il titolo non era piaciuto alla cantante che ha conquistato il disco d’oro con «mi parli piano» (brano tratto dal suo ultimo album), tant’è che aveva risposto per le rime ricevendo la solidarietà di molti colleghi.

Ultima modifica: 27 agosto 2018 16:45