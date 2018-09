Lele sta combattendo ‘per tornare più forte’, il commovente post dei Negramaro “serviranno ancora i vostri pensieri”

Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da un’emorragia cerebrale sta combattendo la sua battaglia più grande dal letto nel reparto di rianimazione dell’Ospedale «Vito Fazz» di Lecce, dove ieri ha ricevuto l’abbraccio più bello dei suoi fratelli. Tutti insieme, con lo stesso affiatamento, amore e rispetto che li unisce da quando hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica, si sono presentati per incoraggiarlo a non mollare. Per dargli quella forza che adesso gli serve per riprendersi. Per tornare più forte di prima.

C’era Giuliano Sangiorgi, c’erano Emanuele Carlà, Danilo Tasco e Andrea De Rocco. C’era anche Andrea Mariano. C’era tutta la band intorno al musicista, tenuto in coma farmacologico per preservarne le funzioni vitali.

L’unica cosa da fare, in questo momento, è pregare e sperare. Lele, che compirà 38 anni il prossimo 26 ottobre, ha ancora tutta la vita davanti, un figlio da stringere tra le braccia e una compagna che ha bisogno di lui in questo momento (è all’ottavo mese di gravidanza). L’auspicio è che il suo corpo possa reagire data la sua giovane età. Tant’è che, secondo i medici, i prossimi giorni saranno decisivi.

E allora è il momento di stringersi tutti insieme, come hanno invitato a fare i Negramaro in un commovente post, condiviso sui social.

Non sarà un’attesa facile, ma gli siamo tutti vicini

«Grazie a tutti per questo caloroso sostegno e questo grande affetto siamo certi che il nostro Lele lo stia raccogliendo tutto per tornare più forte. Serviranno ancora i vostri pensieri più positivi per i giorni che verranno. Non sarà un’attesa facile ma gli siamo tutti vicini. Saremo forti e pronti per il suo grande ritorno. #ForzaLele», si legge.

#ForzaLele è l’hashtag che amici, colleghi e fan stanno usando per far sentire la loro vicinanza al gruppo in questo momento così delicato.

#ForzaLele. Ce la farai: per tua moglie e tuo figlio. Per i tuoi amici che non ti stanno lasciando mai solo. Per la musica e per tutti i tuoi fan che ti aspettano sul palco dell’Amore che torni tour.

