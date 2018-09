Lele Spedicato, quarto giorno di lotta. Il commovente post della moglie Clio: “Forza amore mio”

Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro che da quattro giorni sta combattendo la sua battaglia contro l’emorragia cerebrale che lo ha colpito mentre si trovava nella sua abitazione salentina, ha trascorso un’altra notte nel reparto di rianimazione dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

A trovarlo, privo di sensi, la moglie Clio che, ieri sera, ha rotto il silenzio affidando ai social un pensiero bellissimo per il futuro papà e per le tante persone, volti noti e meno noti, che in questo momento così difficile stanno dimostrando il loro affetto come possono.

Forza amore mio

«Già due volte, per esperienze personali, la natura… gli eventi mi hanno messa davanti all’ineluttabilità della vita. E alla consapevolezza della fragilità umana. Ma adesso è diverso perché lo Stop/Pause è accaduto alla persona più bella che io abbia mai conosciuto, al mio presente, al mio futuro. Al mio tutto. All’Amore in persona».

Non è facile ringraziare ad uno a uno tutti, rompere il silenzio piombato da quando il musicista della band salentina è stato colto da un malore, ma l’attrice ha voluto farlo ugualmente. «Scrivo grazie ad amici vicini e lontani, a sconosciuti e conoscenti, a star e a fan per il sostegno, per le preghiere e per l’energia positiva che state dimostrando. Sono certa che in qualche modo gli stia arrivando quest’ondata di amore, incoraggiandolo a reagire ancora più forte. E conoscendolo, anche Lele vi ringrazierebbe con un abbraccio uno ad uno!».

Il messaggio termina con un toccante #forzalele #forzaamoremio

Le condizione di Lele sono stazionarie

L’ultimo bollettino medico, diramato dal nosocomio salentino, è più cauto rispetto ai precedenti.«Saranno necessari – si legge – diversi giorni per poter valutare gli sviluppi del quadro clinico neurologico, per cui i sanitari ritengono opportuno rimandare ad un momento successivo ogni ulteriore comunicazione».

Serve tempo a Lele per tornare più forte di prima. La gente fuori, intanto, continua a fare il tifo per lui.

