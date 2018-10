Lele Spedicato è fuori pericolo. I medici sciolgono la prognosi

Qualche indiscrezione, a dire il vero negli ultimi giorni era giunta, ma si sa, finché non arriva l’ufficialità, sorge sempre il dubbi che ci si possa trovare di fronte a “bugie onorate” per rassicurare i fan. Oggi, però, finalmente, dopo oltre venti giorni di attesa, la tanto auspicata e sperata buona nuova è giunta.

“Le condizioni di salute di Emanuele Spedicato stanno migliorando. I medici della Rianimazione del ‘Vito Fazzi’, dove è ricoverato dal 17 settembre scorso, dopo un’attenta e ponderata analisi hanno deciso di sciogliere la prognosi”, questo recita il bollettino medico ufficiale diramato dall’Azienda Sanitaria Locale di Lecce.

Era il 17 settembre del mese scorso, quando, il chitarrista della band salentina a causa di un malore improvviso mentre si trovava a bordo piscina nel giardino della sua abitazione, venne trasportato d’urgenza presso il nosocomio leccese.

Da quel giorno tutti, parenti, amici, componenti della band, supporter del gruppo, ma anche tantissime persone, si sono strette intorno ai familiari, sperando che l’artista potesse superare questo difficilissimo momento.

Lele non corre più pericolo di vita, i valori sono buoni e respira autonomamente: “Il paziente, infatti, non è più considerato in pericolo di vita, è vigile, respira autonomamente, risponde bene agli stimoli e presenta valori buoni in tutti i parametri; il quadro clinico neurologico ha mostrato evidenti progressi negli ultimi giorni, per cui è stato possibile staccare i macchinari per la respirazione automatica”, prosegue la nota della Asl..

C’è ancora un po’ da aspettare, a ogni modo, poi, se i progressi continueranno si potrà procedere al trasferimento presso una centro di riabilitazione: “Superata la fase più difficile – concludono dalla Asl – i prossimi dieci giorni saranno fondamentali per i sanitari, che dovranno monitorare accuratamente le condizioni del paziente, al fine di valutare la possibilità di un suo trasferimento in un centro specializzato, così da poter avviare un adeguato percorso di riabilitazione.

