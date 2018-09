Lele sta migliorando lentamente. Il “cauto ottimismo” dei medici

Ha trascorso la sua seconda notte nel reparto di rianimazione dell’ospedale «Vito Fazzi» di Lecce Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da una grave emorragia cerebrale. Sta combattendo la sua battaglia più difficile, mentre il mondo fuori continua a fare il tifo per lui. Pregano e sperano amici, colleghi e fan, in attesa di conoscere gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del musicista, che presto diventerà papà.

Il bollettino medico, diffuso puntuale dalla Asl di Lecce, parla di un «lento miglioramento» evidenziato dagli esami diagnostici a cui il 37enne, tenuto in coma farmacologico per precauzione, è stato sottoposto anche questa mattina.

Un «cauto ottimismo» che riempie di gioia, che fa intravedere una luce in fondo al buio calato da quando la moglie Clio Evans lo ha trovato a bordo piscina, privo di sensi. Il malore, arrivato come un fulmine a ciel sereno e la corsa in ospedale, dove si sono precipitati Giuliano Sangiorni e gli altri componenti della band che non lo hanno lasciato mai solo.

«Il personale sanitario – si legge – ha sottoposto il paziente a diverse TAC, il cui esito conferma l’evoluzione positiva del quadro clinico, che permane sostanzialmente stabile. Anche i parametri vitali, monitorati costantemente, continuano ad essere buoni». La prognosi, vista la gravità del caso, resta comunque riservata.

Decisive le prossime ore

Come sottolineato spesso dai medici del nosocomio salentino, i prossimi giorni saranno determinanti. L’emorragia cerebrale, si sa, può provocare danni irreparabili se localizzata in aree delicate, ma c’è una percentuale di recuperi completi o “significativa”. Ed è questa la speranza a cui si stanno aggrappando un po’ tutti in queste ore delicate. Ci si aggrappa, anche a quei piccoli segnali che i camici bianchi definiscono “lento miglioramento” perché Lele sta combattendo per tornare, più forte di prima come ha scritto sui social la sua band.

