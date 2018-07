Loredana Lecciso, vacanze in Sardegna con l’amica Francesca Pascale e Silvio Berlusconi

Non sarà volata in Sardegna (solo) per dimenticare Al Bano, ma per concedersi qualche giorno di vacanza sì. Loredana Lecciso ha deciso di prendere l’aereo e raggiungere l’isola con due amici speciali, anzi quattro come dimostrano le foto pubblicate in esclusiva del settimanale Oggi.

Gli scatti rubati hanno immortalato la bella showgirl insieme a Francesca Pascale con in braccio Dudina, uno dei barboncini di famiglia e Silvio Berlusconi accompagnato dall’inseparabile Dudù. Direzione? Villa Certosa.

Allo scalo di Olbia ad attenderli c’erano i paparazzi che – come si legge sul sito di Oggi – hanno avuto un sussulto quando hanno notato anche la chioma bionda della Lecciso: «Sono in pochi infatti a sapere che Loredana in questi anni ha costruito un forte legame di amicizia con la coppia Pascale-Berlusconi. Un’amicizia che ha condiviso, sempre con grande discrezione, anche con Al Bano».

Il Leone di Cellino San Marco, infatti, aveva intonato l’Ave Maria, in latino, al matrimonio di Marianna, sorella di Francesca. A Ravello, alla cerimonia semplice e per pochi intimi, c’era anche Loredana che di quel pomeriggio consegnò ai social solo una foto con un violino. Qualcuno, all’epoca, aveva mormorato di una ‘fuga anticipata’ della salentina, prima dello scambio delle fedi, a causa di un acceso litigio con il compagno. Secondo il Corriere della Sera, invece, la Lecciso aveva avuto qualche problema con il make-up.

«Amiche sempre»

Qualcuno lo aveva già intuito qualcosa dopo lo scatto condiviso dalla showgirl sul suo profilo Instragram: «Amiche sempre» aveva scritto Loredana per accompagnare la foto con Francesa Pascale. La geolocalizzazione «Sardinia» aveva fatto il resto.

Un post condiviso da Loredana Lecciso💗 (@loredanalecciso_) in data: Giu 16, 2018 at 6:07 PDT

Non sarà l’unica “pausa” che ha deciso di concedersi. In programma, infatti, ci sarebbe anche una vacanza al mare con i figli. Per i progetti televisivi (in cantiere da tempo) ci sarà modo, al rientro. Tra questi, non c’è però il Grande Fratello Vip, come pure qualcuno ha sostenuto in questi giorni.

Ultima modifica: 4 luglio 2018 16:58