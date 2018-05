“Non dico no”, i Boomdabash e Loredana Bertè ‘regalano’ un nuovo tormentone

Ha superato le 700mila visualizzazioni «Non ti dico no», il singolo con cui i Boomdabash hanno deciso di lanciare il nuovo album, atteso per il 15 giugno. Questa volta, la crew salentina per bissare il successo ottenuto da «Portami con te» o «L’importante» ha deciso di ‘calare’ una carta che già nelle premesse è vincente: quella di Loredana Berte, icona intramontabile della musica italiana.

La straordinaria partecipazione della cantante calabrese, capelli turchini e corona di fiori sulla testa, impreziosisce il brano, rendendolo potente e graffiante, tanto che qualcuno lo ha accostato a «E la luna bussò» storica hit della poliedrica interprete. Il risultato è un mix eccezionale che riesce ad intrecciare indissolubilmente lo stile di Loredana con quello del gruppo.

«Questa sera non ti dico no, arriviamo in Cina in autostop. Puoi chiedermi la luna, tanto la conosco, questa sera non ti dico no, domani non lo so» canta l’artista nel videoclip, diretto da Cosimo Alemà, che sta collezionando views su Youtube grazie anche al ritornello che resta impresso nelle orecchie fin dalle prime note tanto che si candida a diventare il tormentone (o uno dei tormentoni) dell’estate.

Il singolo prodotto da Takagi & Ketra, duo dietro il successo di hit come Roma-Bangok e Voglio ballare con te, come detto, è un primo assaggio del nuovo progetto discografico della band che è riuscita a farsi conoscere e amare anche fuori dai confini della Puglia, dove hanno mosso i primi passi. Non solo, il brano sarà contenuto anche nel nuovo album d’inediti della Bertè, la cui uscita è prevista per il prossimo autunno.

Ultima modifica: 12 maggio 2018 12:33