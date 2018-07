Domani Battiti Live a Lecce, il piano del Comune per evitare il traffico e i consigli sulla salute della Asl

Da piazza Libertà di Ostuni a piazza Libertini di Lecce. La grande produzione del Radionorba Battiti Live arriva nella “Capitale del Barocco”.

Lecce è tappa storica dello show della radio del sud, ma quest’anno c’è una novità il grande palco della kermesse canora dell’estate pugliese sarà infatti allestito in Piazza Libertini, davanti ad uno dei monumenti più conosciuti di Lecce, il Castello Carlo V.

Tanti i nomi che Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, i due conduttori dello spettacolo, annunceranno durante le tre ore di spettacolo. Tra questi Luca Carboni, Docenera, Loredana Bertè, Mario Biondi e i salentini Boomdabash.

Naturalmente l’evento richiamerà nel capoluogo una moltitudine di persone provenienti ed è per questo che al fine di evitare problemi di congestione del traffico il Comune di Lecce ha approntato uno speciale piano.

Parcheggi

Per raggiungere l’area concerto in sicurezza e non subire lo stress del traffico, l’invito rivolto a chi viene da fuori città è di usare le aree di sosta disponibili gratuitamente e muoversi a piedi verso Piazza Libertini. Saranno a disposizione di quanti vorranno assistere a Battiti le seguenti aree: Asl Via Miglietta (170 posti da domenica 8 luglio alle 16), Foro Boario (360 posti), Settelacquare (400 posti), area marcatale di Via Bari (350 posti). Di seguito i tempi di percorrenza a piedi dalle aree di sosta all’area concerto: Asl Via Miglietta (distanza 1,1 km): 10 minuti; Foro Boario (distanza 1,2 km): 12 minuti; Settelacquare (distanza 1,5 km): 19 minuti; Via Bari (distanza 2,4 km): 30 minuti;

Usare la Tangenziale

L’invito rivolto a chi proviene da fuori città è quello di usare la Tangenziale per raggiungere agevolmente le aree di sosta. Per chi viene da Gallipoli o da Maglie è utile imboccare la Tangenziale Est all’ingresso in città e usare l’uscita 8b per raggiungere Settelacquare o l’uscita 7B per il Parcheggio di Via Bari. Per chi arriva da Brindisi o dal Nord Salento l’ingresso in città da Viale Porta D’Europa è utile per lasciare l’auto presso il parcheggio Foro Boario, in alternativa si può scegliere di imboccare la tangenziale Est direzione Maglie e raggiungere le uscite 7A per il parcheggio di Via Bari o 8A per il parcheggio di Settelacquare.

Le navette

Dai parcheggi di Via Bari e Settelacquare saranno disponibili le navette Sgm con frequenza 10 minuti dalle ore 18 di domenica 8 luglio e fino alla 1 della notte successiva. La frequenza dei mezzi sarà di 10 minuti. I passeggeri potranno salire lungo tutte le fermate dei bus presenti lungo il percorso: Via San Francesco d’Assisi, Via Imperatore Adriano, Via Del Mare, Piazza Palio, Via Pitagora, Parcheggio Settelacquare, Viale Aldo Moro, Via Roma, Parcheggio Mercato Via Bari, Via Roma, Viale Aldo Moro, Parcheggio Settelacquare, Via Pitagora, Piazza Palio, Via del Mare , Via Imperatore Adriano. La fermata da e per l’area concerto è prevista in Via San Francesco D’Assisi, lato Villa Comunale.

Misure di interdizione al traffico

Ridotte al minimo le misure di interdizione al traffico: oltre all’area concerti, solo la corsia interna di Via Garibaldi e Via San Francesco D’Assisi, dove sarà consentito il transito solo alle navette Sgm.

Dalle ore 12 alle ore 24 di domenica 8 luglio 2018 è previsto il divieto di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di: Via G. Garibaldi, corsia interna, ambo i lati, dal viale M. De Pietro a via San Francesco d’Assisi; Via San Francesco d’Assisi, corsia interna, ambo i lati, da via G. Garibaldi a via A. Costa; Via F. Cavallotti, corsia interna, ambo i lati, da via A. Costa al viale G. Marconi; Viale G. Marconi, lato destro, da via F. Cavallotti al viale F. Lo Rè, ad esclusione dei mezzi di Produzione muniti di pass RADIONORBA; Viale G. Marconi, lato sinistro, dal viale Otranto a via Cavour. Dalle ore 14 alle ore 24 di domenica 8 luglio è previsto il divieto di transito a tutti i veicoli su Via G. Garibaldi, corsia interna, dal viale M. De Pietro a via San Francesco d’Assisi; Via San Francesco d’Assisi, corsia interna, da via G. Garibaldi a via A. Costa; Via F. Cavallotti, corsia interna, da via A. Costa al viale G. Marconi; Viale G. Marconi, da via F. Cavallotti a via Cavour, ad esclusione dei mezzi di Produzione muniti di pass RADIONORBA.

Anche la Asl in campo

Ma non solo, in occasione dell’evento anche la Asl di Lecce sarà presente. L’Ufficio Comunicazione della ASL di Lecce, diretto dalla dr.ssa Sonia Giausa, allestirà in piazza uno stand informativo per distribuire materiali, depliant, adesivi e quanto utile per riflettere sulla salute e illustrare i servizi sanitari presenti sul territorio. Uno spot di 15 secondi, ad esempio, andrà in onda in continuo su due maxi-schermi per sensibilizzare alla donazione del sangue. Utile, in generale, anche per far passare il messaggio della cultura della donazione di organi e di tessuti.

In campo anche diverse altre attività da vedere (come i video sull’umanizzazione delle cure, sulla cardiochirurgia e la radioterapia) o da sfogliare, come i depliant sui rischi di tatuaggi e piercing, quelli sulla vaccinazione HPV anti-papilloma virus (curati dal SISP – Servizio Igiene e Prevenzione Sanitaria) oppure sul corretto accesso ai servizi sanitari (118, guardia medica e Pronto Soccorso). Sarà poi possibile saperne di più sulle ludopatie, grazie al materiale informativo e alle pubblicazioni curate dal Dipartimento Dipendenze Patologiche, oppure ritirare uno degli adesivi ICE – acronimo di “in caso d’emergenza” – che suggeriscono di registrare dei numeri di telefono da contattare in caso d’incidente stradale.

Ultima modifica: 7 luglio 2018 12:54