Il ritmo travolgente degli “Alla Bua” conquista il pubblico di Hong Kong

Il suono del tamburello ed il ritmo incalzante della tradizione salentina ha coinvolto il pubblico di Hong Kong, che non è riuscito a resistere alle note della pizzica, scatenandosi e ballando sotto al palco.

La “pizzica” fa ballare Hong Kong

Grandissimo successo per il gruppo musicale “Alla Bua” in occasione dell’Hong Kong Salento International Film Festival. L’evento – tenutosi ieri, 10 maggio 2018 e diretto da Gigi Campanile – è stato realizzato dalla Salento Cinema in partnership con l’ Istituto Italiano di Cultura di Hong Kong, il consolato generale d’ Italia in Hong Kong, e patrocinato dalla città di Presicce. I tamburelli degli Alla Bua hanno scaldato i cuori dei presenti che, non curanti dei canoni abituali del contesto teatrale, hanno infranto ogni schema, lasciandosi, d’istinto, scatenare in una irrefrenabile danza.

Presso l’Y theatre Chai Wan di Hong Kong, a cornice del settimo Hong Kong Salento International Film Festival, gli Alla Bua hanno – come si può anche evincere da un breve video pubblicato sul profilo facebook del gruppo – “trascinato” letteralmente il pubblico cinese nella frenetica danza salentina.



Grande entusiasmo

Centinaia di persone entusiaste sono state letteralmente trascinate dai ritmi travolgenti della musica degli Alla Bua, notissimo gruppo ethnomusicale salentino che da decenni, ormai, portano la tradizione e la musica del Salento in ogni angolo del globo, riscuotendo immancabilmente continui successi.

Giunti in terra Salentina gli Alla Bua ritorneranno alla loro ininterrotta attività concertistica, che li vedrà presenti in numerosissime piazze salentine e non. Il loro calendario, alla pagina www.allabua.com, riporta fin d’ora un vastissimo elenco di appuntamenti.

Ultima modifica: 11 maggio 2018 13:04