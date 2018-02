Passione, grinta e rock. Ecco “Siamo nuvole”, il singolo d’esordio di Martina Spedicato

Salentina, 24 anni, dall’anima rock e grinta da vendere. Martina Spedicato, originaria di Monteroni, è una cantante emergente che pian piano si sta ritagliando spazi sempre più importanti a livello locale e nazionale.

Musica e rock

L’amore per la musica, che si manifesta sin dalla tenera età, Martina lo coltiva inizialmente per passione, finché non si trasforma in vero e proprio percorso di vita grazie alla proposta che le viene fatta dal radiofonico Giancarlo Martano, scomparso purtroppo da poco tempo, di esibirsi in varie serate e concorsi come “sosia” di Arisa.

Attraversato questo periodo ricco di soddisfazioni e crescita personale, Martina inizia un proprio cammino individuale nel mondo del canto con il vocal coach Antonio Ancora (vincitore della prima edizione di XFactor con gli Aram Quartet) e nel frattempo matura in lei l’attrazione per il rock, genere musicale che la affascinava già da tempo. Partecipa a vari concorsi ottenendo buoni risultati tra cui il “Premio Salentino” andato in onda sulla emittente TV2000 e partecipa anche ad un talent “A voice of music”; inoltre è semifinalista ad Area Sanremo Tour 2018.

Siamo nuvole

Poi, arriva il momento di “Siamo Nuvole”, il singolo di esordio di Martina. Un brano energico ma allo stesso tempo molto intimo al quale Martina è particolarmente legata in quanto lei stessa, autrice del testo, esprime le sue emozioni attraverso il racconto dei suoi ricordi legati alla figura del padre. Nel VideoClip Martina ha voluto raccontare attraverso le immagini questo momento e ha voluto accanto a sé le persone a lei più care, la mamma, il fratello, gli amici e la sua tenera cagnolina Luna, che le stanno vicino e la supportano giorno dopo giorno nell’affrontare la quotidianità.

ll VideoClip è stato girato presso “Il Cantiere” a Lecce e nel Crazy Games (Crazy Bull) di Surbo (Lecce). Il testo di “Siamo Nuvole” è stato scritto da Martina Spedicato, la musica è di Matteo Maniglio. La produzione è stata fatta da Giorgio Mongelli che ne ha curato l’arrangiamento.

