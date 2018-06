Fine dell’attesa, domani la presentazione di “Tra Studio e Bar” primo lavoro discografico di Civico 22

L’attesa e tanta e va via via crescendo, anche se non manca molto. Poco più di 24 ore e domani, giovedì 14 giugno, con inizio alle ore 21.00, presso le “Officine Cantelmo di Lecce si svolgerà la presentazione di “Tra Studio e Bar”, primo lavoro discografico del gruppo Civico 22.

Civico 22 è un progetto musicale creato dagli artisti Giacomo Filippo Casciaro e Patrik Ippazio Rizzello, il primo proveniente dagli ambienti della musica popolare, il secondo grande conoscitore di numerosi generi nei quali si contraddistingue soprattutto per la composizione.

“Tra Studio e Bar” è un lavoro completamente autoprodotto e concepito in modo altamente professionale con l’intento di puntare tutto sulla qualità dei brani.

Civico 22 si presenta come un nuovo interprete della musica cantautoriale italiana, che ha lo scopo di distinguersi per la naturalezza dello stile e di giungere immediatamente alle orecchie degli ascoltatori, facendoli divertire ed emozionare al tempo stesso.

Ma da dove deriva il nome “Civico 22”? Prende spunto da una coincidenza: i due luoghi in cui ha mosso i primi passi il progetto e cioè lo studio tecnico di Giacomo e l’abitazione di Ippazio che, casualmente, hanno entrambi il 22 come numero civico. Inoltre il numero 2 ripetuto loro rappresenta un elemento di continuità della loro unione, perché da soli, l’uno senza l’altro, non sarebbero mai stati in grado di realizzare un progetto musicale così importante.

Appuntamento, quindi, domani presso le Officine Cantelmo di Lecce, l’ingresso sarà libero e nel corso della serata si esibiranno i vari artisti salentini che hanno collaborato al lavoro discografico.

Ultima modifica: 13 giugno 2018 11:37