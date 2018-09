Stazionarie le condizioni di salute del chitarrista Lele Spedicato: i medici “Serve tempo”

«Le condizioni di salute del paziente Emanuele Spedicato sono stazionarie». Nessun lento miglioramento, nessun pizzico di ottimismo nell’ultimo bollettino medico diffuso per informare i tanti fan che, con ansia, aspettano di sapere come sta il chitarrista dei Negramaro, ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce. I medici continuano a monitorare i suoi parametri vitali e l’evoluzione della patologia.

Il precedente comunicato parlava di piccoli “segnali” che avevano fatto ben sperare.

Lele, come lo chiamano tutte le persone che gli vogliono bene, sta combattendo la sua battaglia contro l’emorragia cerebrale che lo ha colpito mentre si trovava a bordo piscina, dove lo ha trovato la moglie Clio, privo di sensi.

Nonostante la situazione sia grave, tanto che la prognosi resta riservata, c’è la possibilità di un recupero completo. Quello che spera una futura mamma, la sua famiglia e i fratelli di band a cui è stata concessa, in via eccezionale, una visita di pochi minuti.

«Saranno necessari diversi giorni per poter valutare gli sviluppi del quadro clinico neurologico – si legge – per cui i sanitari ritengono opportuno rimandare ad un momento successivo ogni ulteriore comunicazione».

“Serve tempo”, lo hanno ripetuto spesso i sanitari. Le prossime ore saranno decisive per capire

Le commoventi parole di Andro

Toccanti le parole che Andrea Mariano, tastierista del gruppo, ha affidato ai social: «Fratello mio, potessi osservare l’amore che ti sta circondando in questo momento difficile, ti renderesti conto di quanto sia prezioso per tutti il tuo sorriso, la tua energia, la tua forza, la vita di cui sei stracolmo. La stessa forza con cui stai combattendo adesso ci rende orgogliosi di te, perché sei un leone che uscirà presto da questa gabbia! Ci stai insegnando tanto sul valore della vita, di ogni singolo momento vissuto insieme agli amici, ai fratelli, alla famiglia. Non rimpiango le poche volte che in tanti anni ti ho detto ‘ti voglio bene’ perché presto ti abbraccerò e te lo dirò ancora più forte! Prego per te sempre, per la tua famiglia e per quella nuova che verrà. Ci stupirai, già lo so e questo rimarrà solo un piccolo pensiero di cui insieme sorrideremo. Ah… ti voglio bene! #forzalele”».

Anche i Boomdabash, ospiti a Copertino in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe hanno rivolto un pensiero all’amico. La band, protagonista con Loredana Bertè dell’hit dell’estate ‘Non ti dico no’, durante il concerto a Copertino, ha dedicato a Spedicato il brano Somebody to Love.

“Lo dedichiamo a un nostro fratello musicista che sta passando momenti difficili. Lele: un salentino, un terrone come noi” hanno gridato dal palco.

Ultima modifica: 20 settembre 2018 17:02