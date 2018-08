“Vacanza meravigliosa”. Fabrizio Corona saluta il Salento, ma è solo un “arrivederci”

Non è un addio, ma solo un arrivederci. Fabrizio Corona saluta il Salento, dove ha trascorso le vacanze insieme alla famiglia. L’ex re dei paparazzi, inutile dirlo, ha postato uno scatto sui suoi seguitissimi social per informare i fan che sta lasciando la “finibus terrae”, così come ha fatto durante la sua lunga permanenza nel tacco dello Stivale di cui ha condiviso ogni attimo.

Tuffi, abbracci, serate in discoteca, allenamenti, pranzi e cene… insieme al figlio Carlos Maria e – un po’ a sorpresa – all’ex moglie, Nina Moric. Archiviate le parole al vetriolo, la guerra a distanza i due sono tornati insieme non come coppia, puntualizzano, ma come genitori.



«Estate 2018. Che dire? Ho trascorso momenti bellissimi con il mio piccolo uomo, di gioco, di confronto, di coccole. L’ho guardato dormire notti intere, ho seguito il suo respiro sfiorandolo appena. Questa la vera magia che mi ha donato l’estate: addormentarmi e risvegliarmi, ritrovando sempre Carlos» ha scritto la bella modella croata aggiungendo che, quando ripartirà per Milano, metterà nella valigia l’amore. «L’amore che vince su tutto. Sempre», dice.

Rivederli insieme, inutile dirlo, ha infiammato il gossip. Lui che di copertine se ne intende le ha conquistate tutte a suon di «ritorno di fiamma». In fondo, sono entrambi single: Corona ha ritrovato la libertà dopo la fine della sua relazione con Silvia Provvedi, la Moric da quando ha chiuso la sua storia con l’ex gieffino vip Luigi Favoloso.

“Ecco perché non torneremo insieme”

«Nessuno partirà per Miami, nessun ritorno di fiamma ormai spenta da tempo, nessuna vita oltreoceano. Nessun villaggio. Nessuna “casa Corona”. Semplicemente un nuovo inizio che sarà con noi a Milano, con il colore del mare e il profumo di salsedine. Un nuovo inizio che non avrà mai fine, nonostante io e Fabrizio non torneremo mai più insieme, ma il lieto fine è dare serenità a nostro figlio Carlos Maria» ha scritto la Moric sul suo profilo Instagram.

Ultima modifica: 18 agosto 2018 19:25