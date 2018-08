Vacanza in Salento per Nina Moric e Fabrizio Corona. Tornano insieme per amore del figlio Carlos: “La famiglia prima di tutto”

Dopo le accuse incrociate condite da parole al veleno e la guerra a colpi di interviste dopo la fine del matrimonio, tra Fabrizio Corona e Nina Moric sembra essere tornato il sereno, contro ogni previsione.

L’ex re dei paparazzi e la bella modella croata stanno trascorrendo le vacanze in Salento per amore – dicono – del figlio Carlos, ormai adolescente. Non solo voci che alimentano le pagine patinate del gossip, lo dimostrano, inutile dirlo, le foto condivise sui rispettivi profili ufficiali dove i due si fanno vedere più uniti che mai.

La “reunion” al mare

Una storia su Instagram, in particolare, ha fatto ‘sospirare’ i tanti fan che ora sperano nel ritorno di fiamma perché, come cantava Antonello Venditti, «certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano». Lui ha appena chiuso la sua relazione con Silvia Provvedi, la mora de «Le Donatella» volata a Formentera con un volto noto di Uomini e Donne: quello del dj Federico Chimirri. Su Instagram ha cantante ha condiviso una foto con una didascalia che parla fin troppo chiaro: “E iniziai Finalmente a sbarazzarmi di tutto ciò che non era salutare: Situazioni, Persone, Gusti, Cose. C’è chi lo chiama Egoismo, io lo Chiamo Amor Proprio”.

La Moric, invece, era tornata single dopo la rottura con Luigi Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello.

«Family first» dicono nel post, mostrando un ritrovato quadretto famigliare che lascia alle spalle dissapori e incomprensioni per Carlos che ha potuto festeggiare il suo 16esimo compleanno con mamma e papà, insieme. Come se il tempo si fosse fermato.

«Per nostro figlio – afferma sorridendo la modella croata – che è l’unica cosa che conta nella vita nonostante problematiche e discussioni del passato… Credo che sia la volta buona, si ricomincia per il bene del nostro cucciolotto…», ha dichiarato. Parole confermate poco dopo sul suo profilo: “Nella vita non c’è niente di facile, e se un giorno scoprite qualcosa che è facile è molto probabile che sia sbagliato. L’amore per i figli è l’unico che non finirà mai“

Ultima modifica: 13 agosto 2018 18:05