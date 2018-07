Al Bano va a trovare i piccoli pazienti del Gaslini di Genova. E realizza il “sogno” di un bambino

Ha approfittato del concerto in programma a Genova per festeggiare i 70 anni di Costa Crociere (è uno degli ospiti più attesi, insieme a Romina Power), per fare visita ai piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini, dimostrando ancora una volta il suo grande cuore.

Albano Carrisi con la sua solita verve è riuscito a strappare un sorriso ai bambini ricoverati e non ha lesinato battutine e selfie, quando si è “aggirato” tra le stanze, con l’immancabile sciarpa e cappello.

Una piacevole sorpresa che ha rotto la routine quotidiana, ma per Lorenzo, un bellissimo bambino di 7 anni, la visita del Leone di Cellino San Marco è stata particolarmente speciale.

L’artista pugliese, colpito dalla sua storia, è rimasto qualche minuto in più a chiacchierare con il bimbo, realizzando uno dei suoi più grandi desideri.

Quando il coach di The Voice gli ha chiesto che musica ascoltasse, il piccolo con la sincerità tipica di un bambino ha fatto il nome del rapper e youtuber, autore di tormentoni come “Andiamo a comandare” e “Volare”. Insomma, nessun dubbio, nessuna esitazione: è Fabio Rovazzi il suo artista preferito.

Altrettanto fulmineo è stato Al Bano che ha preso subito lo smartphone per chiamare il collega con cui sta pensando di creare una nuova canzone: «Grande Fabio, mi trovo all’ospedale Gaslini, a Genova, e c’è un bambino che è in attesa di rimettersi in forma per continuare il cammino della vita e voleva semplicemente salutarti», ha detto il coach di The Voice passandogli Lorenzo. Visibilmente emozionato, il bambino ha salutato Rovazzi e ringraziato il cantante per la bella sorpresa.

Il video postato dal Gaslini su Facebook:



