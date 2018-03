Bilancio di previsione approvato, Prima Lecce: ‘Atto politico per migliorare la qualità della vita’

Nel pomeriggio di ieri, 29 marzo, in Consiglio comunale, il neo gruppo consiliare “Prima Lecce” – composto da Antonio Finamore, Laura Calò e Paola Rosa Gigante – ha sostenuto e approvato il “Bilancio di Previsione 2018-2020”, definendolo “un atto politico di estrema importanza che raccoglie azioni volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini leccesi”.

Tari sociale e piano triennale opere pubbliche

In una nota viene spiegato il senso della Tari Sociale, ovvero “un’esenzione per coloro che hanno un ISEE fino a 6000 euro o che godono di sostegno da parte dei servizi sociali del Comune e riduzione per coloro che hanno un ISEE fino a 9000 euro”. “Questa amministrazione – proseguono i tre consiglieri – dimostra di essere attenta alle marginalità sociali e alla condizione di vulnerabilità in cui versano molti concittadini”. Non solo, attraverso il Piano triennale delle Opere Pubbliche – spiegano – si restituirà sicurezza e decoro a strade e marciapiedi con un occhio attento all’abbattimento delle barriere architettoniche e si ricostruiranno nuovi alloggi popolari nel quartiere San Pio. “Tutte azioni che per noi sono prioritarie, perché soddisfano alcune esigenze e bisogni manifestate dai numerosi cittadini incontrati in campagna elettorale, da coloro che ci hanno sostenuto e a cui oggi vogliamo dare delle risposte concrete”.

Tre emendamenti

Anche “Prima Lecce” ha apportato il proprio contributo al Bilancio attraverso tre emendamenti: la realizzazione di una palestra coperta nell’Istituto Comprensivo “A. Galateo” di Frigole, presentato dal consigliere Antonio Finamore; un piano di riqualificazione urbana di Viale Aldo Moro presentato dalla consigliera Paola Gigante e la realizzazione di una sede scolastica per l’istruzione primaria nel rione “Aria Sana”, presentato dalla consigliera Laura Calò.

Le dichiarazioni

“Si tratta di un’azione da effettuare in una delle nostre marine – dichiara il consigliere Finamore – in un quartiere periferico, se così possiamo dire, che ha vissuto sinora e per certi versi una forma di emarginazione rispetto alla città. Offrire ai bambini della scuola di Frigole uno spazio adeguato dove praticare attività sportive in orario scolastico tutto l’anno favorirà il loro benessere psico-fisico e permetterà loro di godere di un diritto di cui la maggior parte dei bambini beneficia. Non solo, una palestra permetterebbe sia alle società sportive autorizzate di realizzare le proprie attività in orario extra scolastico, sia ai cittadini tutti di praticare sport nel pomeriggio senza doversi spostare e raggiungere la città”.

“Viale Aldo Moro – dichiara la consigliera Gigante – è un’arteria che ha vissuto negli ultimi anni profondi cambiamenti e uno sviluppo sperato ma inatteso in così breve tempo. Proprio lì insistono numerose attività commerciali, una clinica, centri commerciali, uffici pubblici e, naturalmente, numerose abitazioni. Abbiamo dunque la necessità, segnalataci da tanti cittadini, di ripensare quello spazio attraverso degli interventi in grado di migliorare le condizioni di sicurezza e vivibilità di quell’area. Attraverso questa mozione ho proposto di realizzare dei lavori per la sicurezza stradale prevedendo dei salvagenti stradali, degli attraversamenti pedonali sicuri, uno spartitraffico, dei dossi stradali che limitino la velocità, un’area parcheggio nei pressi degli Uffici dell’Enel e della Clinica Petrucciani e delle alberature nelle zone pedonali che devono essere pensate per consentire a chi vive in quella zona maggiore vivibilità e decoro urbano”.

“L’emendamento – dichiara la consigliera Calò – si inserisce nel programma di governo di valorizzazione delle istanze delle periferie, attraverso la realizzazione dei servizi primari per una migliore qualità della vita delle persone e delle famiglie. Si prevede, infatti, la realizzazione di una adeguata sede scolastica per l’istruzione primaria nel vasto e periferico quartiere “Aria Sana”, per la quale già esiste un valido progetto preliminare del 2013. Un quartiere in forte e continua espansione che richiede da tempo una scuola e che finalmente la avrà.

