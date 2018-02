Carenza di personale al Pronto Soccorso del Santa Caterina Novella di Galatina, operatori allo stremo

Appelli che nel tempo sono rimasti inascoltati. Ci si riferisce alla nota sindacale della segreteria territoriale FSI/USAE di Lecce del 15 luglio scorso, cui fa seguito la nota del gennaio scorso del direttore dell’Unità ospedaliera del Santa Caterina Novella di Galatina.

Ad essere evidenziata è la grave carenza numerica del personale in servizio presso il Pronto soccorso del presidio ospedalierio di Galatina.

La grave carenza di personale medico – infermieristico ed ausiliario determina – come sottolinea il sindacato – l’impossibilità di coprire i turni con grave disagio non soltanto per gli operatori in servizio, ma anche per i pazienti che vedono l’allungamento insostenibile dei tempi di attesa.

“Il personale – si legge nella nota sindacale a firma del segretario Francesco Perrone – che quotidianamente fatica per mantenere i livelli minimi di assistenza, segnala il crescente malcontento e disagio delle continue violazioni dei loro diritti, in particolare sui carichi di lavoro e sulla turnistica e, quindi, sull’assistenza, specie in piena emergenza invernale, chiede formalmente di conoscere il piano o la strategia aziendale messi in atto o previsti per consentire di far fronte all’emergenza e nello stesso tempo far fruire ai dipendenti tutti l’arretrato delle giornate di ferie che sono riferite agli anni precedenti”.

Viene così lanciato un nuovo appello non soltanto alla direzione sanitaria dell’ospedale di Galatina, ma anche alla dirigenza della Asl di Lecce.

“Si chiede di poter inviare con cortese sollecitudine un numero sufficiente di lavoratori a sostituire il personale assente per poter far fronte all’emergenza segnalata più volte e per poter far usufruire le ferie arretrate al personale attualmente in servizio” conclude Perrone.

