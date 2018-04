“Improvvisata e senza progettualità”, il centrodestra leccese boccia l’Amministrazione Salvemini

“Riteniamo questa attività di Amministrazione improvvisata e senza progettualità. Non è stato un centrato un risultato”. Non usa affatto mezzi termini Paolo Perrone, già primo cittadino di Lecce ed attualmente consigliere d’opposizione a Palazzo Carafa, duranta una conferenza stampa tenutasi stamattina presso l’Open Space. L’ex sindaco, assieme a tutti i consiglieri di centrodestra, ha voluto comunicare il disappunto unitario circa l’operato dell’Amministrazione Salvemini.

Perrone: “Gestione facilona e semplicistica”

“Non parlo solo del bluff sul filobus, ma proprio dell’intera attività ordinaria. Non esiste un’opera pubblica da ascrivere all’attuale Amministrazione se non la transenna di viale Marconi“, prosegue. “Una città che sta diventando un po’ triste, senza eventi culturali. L’Apollo sembra ormai divenuto un teatro oratoriale, sebbene noi immaginammo una fruzione diversa al momento della sua inaugurazione; ed i Teatini, prima luogo a favore dell’artigianato e dell’esposizione dell’antiquariato, in futuro ospiterà il cinema all’aperto”. Poi, l’argomento prende in considerazione “i buchi di bilancio. I cittadini pagheranno 4 milioni e 800mila euro di Tari in più, di cui due milioni solo per una pessimistica visione di eventuale sconfitta nei giudizi pendenti. Che dire, una gestione facilona e semplicistica della cosa pubblica”.

Monosi: “Eliminate misure senza proporre nulla di nuovo”

Anche il consigliere Attilio Monosi entra nel dettaglio: “Esisteva la possibilità di estinguere i debiti tributari attraverso un articolato piano di rateizzazione. Ora, quel piano è stato stravolto, poiché fino a 500 euro non ci sarà più tale opportunità”. Poi, Monosi torna sulla Tari sociale: “Ci sono esenzioni ISEE fino a 6mila euro, ma non la può godere chi possiede una casa di proprietà. Una discriminazione evidente che pone in cortocircuito ciò che l’Amministrazione professa. Sono state eliminate misure senza proporre nulla di nuovo. All’atto pratico, con quasi un anno di Governo, nessun fatto concreto”.

Messuti: “Amministrazione in ritardo sulle opere pubbliche”

“Le preoccupazioni che ho espresso in Consiglio Comunale – dice il consigliere Gaetano Messuti – le ripeto qui. L’Amministrazione è in ritardo rispetto alle opere pubbliche, cominciando dal piano delle periferie, sul quale in passato intercettammo circa 18 milioni di euro. In 9 mesi non c’è stata alcuna accelerata. Per non parlare, poi, del nettissimo ritardo sul Cipe e l’accordo di programma quadro”. I relazione alla questione Mura Urbiche ed Ex Convento degli Agostiniani, invece Messuti specifica: “Avevo chiesto la medesima fruizio a settembre. A Pasqua e Pasquestta c’è stata un’esplosione di turismo, ma senza la capacità di disporre visite guidate. Poteva essere dato un segnale migliore”.

Hanno espresso le loro perplessità, ognuno per i propri ambiti di competenza, i consiglieri Angelo Tondo, Federica De Benedetto e Bernardo Monticelli Cuggiò. Una cosa, però, è certa. “Questo centrodestra farà con forza opposizione“, ha concluso Paolo Perrone.

Ultima modifica: 4 aprile 2018 16:15