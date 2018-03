“Ridare nuova dignità al lavoro pubblico”, convegno di Cisl Lecce in vista del rinnovo delle Rsu

“Dobbiamo ridare una dignità nuova al lavoro pubblico, sfruttando la chiusura di tutti i contratti di nostra pertinenza per rinnovare le relazioni sindacali e mettere davvero al centro del Sistema Paese, i servizi erogati, ai cittadini e alle imprese, dalle lavoratrici e dai lavoratori del settore pubblico”.

Lo dichiara Maurizio Petriccioli, segretario generale della Cisl Fp a conclusione dell’incontro organizzato da Cisl Leccee della Federazione della Funzione Pubblica Cisl Lecce che si è tenuto oggi per la presentazione dei 370 candidati nei vari settori del pubblico impiego in vista del rinnovo dei rappresentanti sindacali unitari (RSU) del 17, 18 e 19 aprile. Oltre 10 mila lavoratori del pubblico impiego di tutta la provincia di Lecce, saranno chiamati, infatti, a votare i propri rappresentanti sindacali del pubblico impiego con 100 liste presentate nei diversi luoghi di lavoro dei diversi settori: agenzie fiscali, uffici ministeriali, enti pubblici e non economici, sanità e autonomie locali.

Poi, prosegue: “Nel prossimo futuro abbiamo un’occasione straordinaria: l’Istat ha certificato che nei prossimi 10 anni andranno in pensione 1 milione di operatori, numeri che devono necessariamente porre al centro della nostra agenda l’impegno a favore di un nuovo grande piano industriale per la PA che prenda piede dalla stabilizzazione dei precari, dallo scorrimento delle graduatorie degli idonei, vincitori di concorso; e dalla lotta alle esternalizzazioni dei servizi, attuata dalle amministrazioni per coprire la riduzione reale dei diritti e dei salari. In questo contesto, la Cisl FP, con maggiore forza, dovrà pensarsi come un ‘sindacato di prossimità’, in grado di difendere i servizi pubblici ed essere vicino alle necessità e ai bisogni delle lavoratrici, dei lavoratori e dei professionisti che rappresentano ogni giorno”.

Infine, conclude: “Possiamo riuscire in questo grande cambiamento organizzativo, se saremo in grado di mettere in rilievo il lavoro costante delle Rsu e dei nostri delegati territoriali, ai quali dobbiamo fornire strumenti e servizi in grado di difendere il lavoro e rispondere in maniera innovativa ai nuovi bisogni che emergono quotidianamente nei luoghi di lavoro”.

Tema del lavoro pubblico

“La giornata è stato occasione per la Cisl Fp di Lecce per approfondire il tema del lavoro pubblico – ha dichiarato Fabio Orsini, segretario generale Fp Cisl Lecce – partendo dal rinnovo dei contratti nazionali di lavoro nei vari settori, dopo nove anni di blocco, con un focus particolare per quanto riguarda le relazioni sindacali che ci vengono consegnate da questo rinnovo contrattuale e che rappresentano le regole con le quali le Amministrazioni e le organizzazioni sindacali, RSU si confronteranno nei prossimi mesi. La Cisl Fp di Lecce con i suoi candidati nelle passate tornate elettorali RSU ha sempre ottenuto il primato nel Pubblico impiego, un risultato che ci proponiamo di confermare”.

Rinnovo Rsu

“La tornata elettorale per il rinnovo delle RSU – ha dichiarato Antonio Nicolì, segretario generale Cisl Lecce – rappresenta un momento di grande partecipazione di tutti i lavoratori e pone al centro la valorizzazione del lavoro pubblico, troppe volte vilipeso, come modalità ineludibile per garantire i diritti di cittadinanza nel nostro paese. Per il nostro territorio poi, avere una macchina amministrativa funzionante è condizione necessaria per promuovere ogni idea di crescita e di equità. Questo può avvenire solo affermando un modello partecipativo di ammodernamento ed innovazione che non può che vedere i lavoratori al centro del cambiamento”.

All’incontro hanno portato il proprio contributo Ottavio Narracci, direttore generale della Asl di Lecce, Giovanni Refolo, direttore generale della Provincia di Lecce, Elio Giannuzzi, coordinatore Enti locali Fp Cisl Lecce, Gianni Farchi, coordinatore Ministeri Fp Cisl Lecce e Antonio Piccinno, coordinatore Sanità Fp Cisl Lecce.

