Differenziata nelle marine leccesi, Mignone: “Una priorità per l’Amministrazione”

“Riorganizzare e potenziare il servizio di raccolta dei rifiuti nelle marine è di certo una priorità di questa Amministrazione che sta mettendo in campo tutte le azioni necessarie perché si giunga, in tempi stretti, ad un servizio porta a porta per i privati e per gli esercizi commerciali, un servizio aggiuntivo e non contemplato nel capitolato d’appalto con la ditta Monteco srl del quale stiamo discutendo in questi giorni con la stessa ditta e con i sindacati”. Sulla riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nelle marine leccesi è intervenuto, dunque, l’assessore all’Ambiente Carlo Mignone.

Differenziata nelle marine

Poi, prosegue specificando che circa due mesi addietro “abbiamo avviato il servizio di raccolta differenziata nelle marine, un servizio – già previsto nel capitolato d’appalto – che sarebbe dovuto partire nel 2016 ma che non è mai decollato e che ha portato i residenti nelle marine leccesi e non solo loro ad effettuare la raccolta dei rifiuti in maniera indifferenziata e incontrollata nei circa 350 cassonetti verdi che risalivano al vecchio servizio di raccolta rifiuti, e che erano rimasti sparsi sul territorio delle marine”.

Punti di raccolta

Non solo. Lo scorso febbraio “abbiamo provveduto ad eliminare quei vecchi cassonetti e ad avviare il servizio di raccolta di prossimità nelle marine, come da capitolato”. Al momento, specifica sempre l’Assessore Mignone, i residenti possono usufruire di 158 punti di raccolta dotati di contenitori a chiavistello della capienza di 1100 litri nei quali potranno essere conferiti carta, plastica, secco residuo e frazione organica e di un contenitore da 350 litri per la raccolta del vetro.

Intensificati i controlli

“Naturalmente, questo servizio, che voglio ribadirlo è attivo solo da due mesi, per funzionare ha bisogno della collaborazione dei cittadini che devono differenziare nei giorni e negli orari comunicati dalla ditta”. “Inoltre, per garantire il decoro urbano anche in vista dell’arrivo dell’estate e dell’aumento del numero di residenti e turisti, abbiamo intensificato i controlli effettuati dal Nucleo Ambientale della Polizia Locale – conclude – al fine di reprimere l’abbandono indiscriminato di rifiuti con particolare attenzione all’abbandono di materiale edile, fenomeno che si acuisce in questo periodo di ristrutturazioni e manutenzione delle abitazioni”.

