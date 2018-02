Elezioni 2018. Cambia la legge, ma non il rischio dell’astensionismo

Una settimana…appena sette giorni e gli italiani saranno chiamati a votare per la prima volta con la nuova legge che prende il nome dal capogruppo Dem alla Camera Ettore Rosato. Sul Rosatellum – che ha introdotto il sistema misto, proporzionale e maggioritario – è stato scritto e detto tanto per cercare di far capire agli elettori come comportarsi quando si troveranno vis-à-vis con la scheda elettorale, rosa per la Camera dei Deputati per i cittadini che hanno compiuto i 18 anni; gialla per il Senato per gli elettori che hanno compiuto 25 anni.

I “fogli” contengono il nome del candidato nel collegio uninominale nel rettangolo in alto. Nella parte dedicata ai colleghi plurinominali, invece, sono riportati il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste collegate al candidato del collegio uninominale.

Prima di tutto bisogna ricordare che si vota in un solo giorno: sarà possibile recarsi alle urne per il rinnovo del Parlamento che darà il via alla 18° legislatura della Repubblica dalle 7.00 alle 23.00. Come sempre, bisogna presentarsi al seggio con la tessera elettorale sul quale sarà apposto un timbro e un documento di riconoscimento valido.

Votare è semplice. Non è previsto il voto disgiunto per cui l’elettore, per semplicità, potrà fare una croce sul nome del candidato all’uninominale oppure il simbolo di uno dei partiti. C’è una terza strada: si possono fare anche due segni: uno sul nome del candidato al collegio uninominale, l’altro su una lista che lo sostiene.

Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi e proseguiranno senza interruzione. “Prima si procede all’accertamento del numero dei votanti e, subito dopo, si comincia lo spoglio delle schede del Senato; a conclusione di tale spoglio, si effettua quello delle schede della Camera dei deputati”, recita il sito del ministero dell’Interno.

Tra le novità introdotte dal Rosatellum per le prossime elezioni c’è il “tagliando antifrode“, un escamotage ideato per impedire il voto di scambio. L’elettore non dovrà più mettere la scheda nell’urna, come è stato fino ad oggi, bensì dovrà consegnarla al presidente del seggio.

L’incognita astensionismo

Il timore che gli indecisi decidano di restare a casa è molto alto. Nonostante i fiumi di parole spese e le promesse fatte, la distanza tra la politica e i cittadini non è ancora stata colmata. La disaffezione e la delusione nei confronti della politica (in generale) potrebbe essere determinante anche in questa tornata al punto da spingere i cittadini a pensare che non valga la pena scegliere i propri rappresentanti al Parlamento. C’è un altro aspetto da considerare: il maltempo.

Ultima modifica: 25 febbraio 2018 18:40