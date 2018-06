Dieci comuni salentini chiamati al voto: ecco tutte le sfide. Partita chiusa alle 23.00

Agli italiani sembra sia tornata la voglia di andare a votare. Nonostante l’affluenza possa sembrare bassa, se paragonata all’ultima tornata elettorale il dato registra un interessante segno più anche in Salento, dove sono dieci i comuni chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali, tutti sotto i 15mila abitanti.

Alle 23.00, nel momento in cui si chiuderanno i seggi e inizierà lo spoglio, la partita sarà chiusa. Basterà solo attendere la fine della conta delle schede per conoscere i risultati.

Nonostante non raggiunga le seimila anime, ad Alezio sono ben quattro i candidati in corsa per conquistare la poltrona più alta del palazzo di città: Guido Sansò, ex assessore allo sport e al patrimonio (si era dimesso a gennaio per “motivi politici”), Paola De Mitri che ha ricoperto il ruolo di vicesindaco nella ‘vecchia’ amministrazione, Rocco Luchina e Andrea Vito Barone, attuale consigliere di minoranza.

Sfida a due e tutta al femminile a Giurdignano con il ‘faccia a faccia’ tra Giovanna Accoto e la sindaca uscente, Monica Laura Gravante. Gli elettori del piccolo comune a due passi da Otranto sono chiamati a scegliere tra continuità e cambiamento. Il duello per diventare primo cittadino di Montesano Salentino, invece, vede come protagonisti Giuseppe Maglie e Massimo Maglie. Nel 2013 alle urne si presentò solo Silvana Serrano, che raccolse 1.582 preferenze.

Sfida a due anche a Salve, dove Francesco Villanova si contende la fascia di Sindaco con Nicola De Lecce e San Donato di Lecce con il faccia a faccia tra Cesare Taurino e Alessandro Quarta.

A Sannicola, il primo cittadino uscente, Cosimo Piccione proverà a riconquistare la fiducia dei suoi elettori, presentandosi con una squadra composta da molti amministratori uscenti e qualche volto nuovo, ma dovrà fare i conti lo sfidante, Paolo Farachi.

A Santa Cesarea Terme, il sindaco uscente, Pasquale Bleve ha raccolto il guanto di sfida dell’avvocato Maria Corvaglia. A Spongano ai nastri di partenza si sono presentati in tre: Luigi Rizzello, Alfredo Marti e Salvatore Donno. A Vernole è Francesco Leo a sfidare il primo cittadino uscente, Luca De Carlo.

Resta Squinzano, il comune con più cittadini e di conseguenza elettori. Cinque i candidati: il sindaco uscente Mino Miccoli, gli ex primi cittadini Gianni Marra e Michele Maggio, il candidato del Movimento 5 Stelle, Sandro Marciano ed Andrea Andresani.

Ultima modifica: 10 giugno 2018 19:54