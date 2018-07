Ferrovie del Sud Est, possibili disagi per i pendolari. E’ sciopero sindacale

Ferie, turni del personale, accorpamento uffici, attività manutentive, contratti, situazione organici. Queste e molte altre sono le tematiche che spingono il personale delle Ferrovie Sud Est a scioperare domani, venerdì 6 luglio, per 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30.

Come è stato annunciato dai sindacati, i lavoratori si asterranno dal lavoro straordinario per 28 giorni, al netto delle franchigie previste dalla delibera della Commissione di Garanzia, ovvero dal 5 al 27 luglio e dal 4 all’8 settembre.

Insomma, già dalla giornata di domani si potranno registrare disagi per i pendolari che usufruiscono del servizio di trasporto.

Come si può leggere anche su www.fseonline.it, “i treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni, per lo sciopero del personale delle Ferrovie del Sud Est. Le segreterie regionali FILT CGIL; FIT CISL ; UIL TRASPORTI e FAISA CISAL hanno proclamato uno sciopero di tutto il personale per ragioni di natura organizzativa e gestionale. Le corse con partenza dal capolinea prima delle ore 08:00 raggiungeranno il capolinea di destinazione“.

Le O.O.S.S. hanno già avuto modo di far sapere che sono state sollevate diverse problematiche, “ma l’azienda si è rivelata sorda alle istanze delle organizzazioni sindacali”. Tra i punti motivo di agitazione sarebbe l’approvvigionamento di una massiccia quantità di interinali “oltre 160 ormai a livello regionale su 1.100 dipendenti”.

Ultima modifica: 5 luglio 2018 20:04