“Incomprensibile fare ricorso e poi non dimettersi”, Giliberti striglia i suoi

Acque agitate nel centrodestra leccese. È durata solo poche ore la soddisfazione per la sentenza del TAR che riconsegna a quella parte politica la maggioranza in consiglio comunale.

Motivo della spaccatura le scelte da compiersi nelle prossime ore: dimissioni in blocco di tutti i diciassette esponenti o invece orecchie da mercante all’appello di molti cittadini e strizzatina d’occhio a possibili larghe intese o semplici convergenze con il centrosinistra a guida Salvemini-Delli Noci? A strigliare il manipolo di consiglieri, compresi i subentranti, l’ex candidato sindaco Mauro Giliberti, che in un duro post ha criticato le scelte più attendiste:

“Non posso nascondere la mia amarezza. Il centrodestra ha l’occasione di alzarsi dalle sedie e superare i personalismi con le primarie ed il voto subito, partendo da un programma condiviso che è già pronto e dando voce al proprio popolo. Invece mi pare non esserci l’unanimità su questo“.

Giliberti ce l’ha con chi, all’interno del centrodestra, di dimissioni non ne vuole sentir parlare. Un po’ per esigenze personali (vincere una campagna elettorale e poi tornarsene a casa è cosa molto scomoda…), un po’ per questioni politiche (non c’è una leadership certa e i litigi che si sono consumati sia al termine delle scorse amministrative, sia con la compilazione delle liste per le attuali politiche, mettono in scena una coalizione più che spaccata che forse non sarebbe in grado di esprimere una candidatura unitaria a primo cittadino).

Ma Giliberti, vittima delle lacerazioni interne alla sua posizione, di tentennamenti non ne vuole proprio sentir parlare e affonda duro:

“Per me si apre una fase di profonda riflessione, perché trovo incomprensibile – specie dopo un ricorso – questo soccorso nei confronti di chi ha apertamente detto di voler addirittura cambiare l’aria all’interno del Palazzo; salvo poi far rientrare da quelle stesse finestre tutto ed il contrario di tutto”.

Mancano poche ore per capire se vinceranno i falchi o le colombe, chi vuole andare in fondo alla battaglia contro Salvemini e Delli Noci, e chi invece preferisce prendere tempo. Se entro il 24 di febbraio i 17 consiglieri di centrodestra si dimetteranno si andrà al voto nella prossima primavera, altrimenti ci sarà tempo per assistere a prove di dialogo più o meno proficue con il centrosinistra.

Ultima modifica: 20 febbraio 2018 18:20