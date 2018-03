Caroppo, “Voglio essere il punto di riferimento del territorio. OnestÃ , correttezza e idee nuove per il sistema produttivo del Salento”

Andrea Caroppo, in breve le ragioni della sua candidatura?

Dopo un significativo impegno in Consiglio regionale, purtroppo dall’Opposizione, attraverso la squadra, gli amici e il mio partito di appartenenza, mi è stato proposto di accettare questa nuova sfida. Ritengo che questo sia un momento di svolta per l’Italia e soprattutto per il nostro territorio e quindi siamo pronti per tentare di mettere al servizio del Paese quelle che sono le nostre motivazioni e la nostra esperienza e in modo particolare una politica di buon senso che oggi è fondamentale tornare ad avere.

Quali sono le priorità del suo impegno politico?

Il nostro territorio ha una serie di emergenze e io credo di individuare la prima e la più importante in quella del Lavoro. Il Sud e in modo particolare il Salento può ripartire, e su questo è chiaro l’impegno unanime all’interno del programma del Centrodestra, solo e soltanto se si consente alle aziende di poter avere la possibilità di tornare a produrre, di non avere paura di assumere e quindi una conseguente sfida alla pressione fiscale, come tutto il nostro schieramento politico sta facendo, perché mi sembra l’unico punto da cui poter ripartire, seguendo lo schema: meno tasse, più lavoro, più occupazione. Un’altra emergenza è senza dubbio la carenza infrastrutturale che ormai ci portiamo dietro in maniera cronica, poche cose ma che sono fondamentali per mettere in collegamento il nostro sistema turistico e il nostro mondo produttivo.

Perché gli elettori del collegio di Nardò dovrebbero esprimere la loro fiducia nella persona di Andrea Caroppo?

Per tornare ad avere un punto di riferimento, se ritengono di volere una politica giovane, rinnovata, con nuove idee, una politica onesta, corretta, pulita, che rispetta la legge e le persone e che non ha nulla da nascondere, ma soprattutto per scegliere una politica che faccia ripartire il cuore del Salento, ovvero il suo cuore produttivo, perché ne abbiamo tanto bisogno.

