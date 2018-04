Lotta all’abbandono dei rifiuti, Salvemini: “Restituiremo pulizia e igiene alla città”

L’obiettivo dell’attuale Amministrazione è semplice: assicurare alla città maggiore decoro e pulizia nei quartieri. Per farlo, serve una strategia ad hoc atta a contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti solidi urbani. Le modalità tramite cui arginare tali episodi sono state illustrate stamattina, a Palazzo Carafa, direttamente dal primo cittadino di Lecce, Carlo Salvemini:

“Vorremmo mandare un doppio messaggio. Il primo è rassicurare l’opinione pubblica che giustamente chiede di essere informata delle attività che abbiamo intrapreso per restituire pulizia decoro e igiene alla città: siamo al lavoro su più fronti e stiamo già ottenendo risultati importanti. Il secondo messaggio è un invito a quanti ancora oggi sono evasori della Tari, ai quali suggeriamo caldamente di fare un’autodenuncia, perché l’attività di controllo che stiamo eseguendo strada per strada ci sta restituendo significativi risultati e questo impegno proseguirà”.

I numeri

Durante l’incontro la stampa locale, infatti, sono resi noti alcuni dati. Ad oggi il complesso delle attività di repressione dell’abbandono dei rifiuti hanno dato luogo al recupero di 523.553 euro, restituiti alle casse comunali, insieme ai 748 contribuenti che sono stati “recuperati” al corretto conferimento dei rifiuti e al pagamento della Tari o all’accesso ai benefici della Tari sociale recentemente introdotta, che consentirà a chi ha Isee inferiore ai 6mila euro di essere esentato dal pagamento e a chi ha Isee inferiore ai 9mila di corrispondere la tassa in forma ridotta. Ma l’attività è solo all’inizio.

“Abbiamo controllato il quartiere San Pio, ora passeremo al quartiere Centro e poi agli altri”, prosegue Salvemini. “Perciò chi non si autodenuncia sarà certamente individuato nei prossimi mesi. Chiamate l’Ufficio Ambiente o l’Ufficio Tributi per mettervi in regola. Una città più pulita è un obiettivo di tutti e non può essere raggiunto senza il contributo di tutti: i cittadini che differenziano correttamente e anche per strada si prendono cura della propria città, i commercianti che tengono pulito non solo il proprio negozio ma si sentono coinvolti anche nella cura degli spazi antistanti al proprio negozio”.

Differenziata, impegno per le famiglie

“I risultati raggiunti sono importanti ma vogliamo fare ancora di più con i cittadini – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Ambientali Carlo Mignone – La raccolta differenziata è un impegno per tutte le famiglie ma può anche diventare un gioco educativo per i nostri figli, per il bene dei quali dobbiamo tenere la città pulita e meno inquinata. Lo stesso dicasi per i comportamenti che ciascuno di noi tiene per strada: gettare i rifiuti nei contenitori o raccogliere puntualmente le deiezioni del proprio cane quando lo si porta a spasso non devono essere vissuti come sforzi ma come normali gesti di rispetto per la nostra città. Il cambiamento parte da ognuno di noi”.

Fin dall’insediamento dell’amministrazione si è dunque riattivato con rinnovato vigore il nucleo intersettoriale, coordinato dal segretario generale Vincenzo Specchia, per la lotta all’abbandono dei rifiuti, al quale partecipano dirigenti e funzionari dei settori Ambiente, Polizia Locale e Tributi e Fiscalità Locale. Una vera e propria task force che riunisce in un unico sforzo un funzionario della segreteria generale, quattro dell’Ufficio Ambiente, coordinati dal Dec Renato Brunetti, un funzionario dell’Ufficio Tributi e sei unità di Polizia Locale, coordinate dal capitano Patrizia Mariani.

L’attività di contrasto

Le attività di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, infatti, si articolano in più modalità:

La repressione e sanzione dei comportamenti scorretti attraverso l’analisi del rifiuto abbandonato ai margini delle strade, alla ricerca di tracce che riconducano all’identità del trasgressore, con l’attività di pattuglia della Polizia Locale e, recentemente, attraverso l’utilizzo di fototrappole che consentono di individuare in flagrante gli autori dell’abbandono. Le fototrappole vengono posizionate per diversi giorni sulle strade dove il fenomeno dell’abbandono è ripetitivo o su quelle sulle quali si è notata per la prima volta la presenza di rifiuti urbani o speciali. La fotografia dà origine alle indagini e poi alla sanzione amministrativa o penale del caso. Il metodo delle fototrappole è efficace ma impegnativo . Non bisogna dimenticare, infatti che per giungere all’identificazione e alla sanzione è necessaria una complessa la fase di accertamento: la visualizzazione foto per foto delle migliaia di immagini scattate e poi la consultazione delle cinque banche dati indispensabili per l’individuazione dei soggetti responsabili. La sanzione per chi abbandona i rifiuti violando l’art. 7 e 80 lett. U) del Regolamento Gestione Rifiuti è di € 400,00. Se il soggetto individuato non è in banca dati Tari si informa il Settore Tributi per l’inserimento e se invece il soggetto è inserito ma non ha ritirato il kit o la chiave per conferire nei carrellati si aggiunge un verbale per mancato ritiro di altri 50,00 euro.

