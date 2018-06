Salvini chiude i Porti, ma Taranto apre le porte: “pronti ad accogliere Aquarius e i 629 migranti”

Aveva dichiarato che non sarebbe stata un’altra estate di sbarchi e (per ora), Matteo Salvini sta mantenendo la promessa fatta in campagna elettorale, bloccando la nave Aquarius con a bordo 629 migranti provenienti dal Nord Africa.

Il ministro dell’Interno ha preso carta e penna per scrivere alle autorità maltesi chiedendo, nero su bianco, di far approdare gli ‘stranieri’ nel porto più sicuro, quello di «La Valletta». C’è voluto circa un’ora per rispondere no: «Siamo troppo piccoli per poter sostenere i costi degli sbarchi» hanno dichiarato da Malta mostrando preoccupazione per la ‘direzione’ presa dall’Italia. «L’isola non ha la competenza per recuperare l’imbarcazione» hanno rincarato. Non solo, il premier maltese, Joseph Muscat su Twitter ha puntato il dito contro il Belpaese accusandolo di non rispettare le regole e “andare contro le leggi internazionali”.

Salvini dal canto suo è determinato ad andare fino in fondo.

«Salvare le vite è un dovere, trasformare l’Italia in un enorme campo profughi no» ha ribadito sui social.

Insomma, è un braccio di ferro, ma non tutti sembrano condividere la politica nazionale come il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che si è detto pronto ad “abbracciare ogni vita in pericolo, senza se e senza ma”. Una posizione condivisa anche dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris e da altri amministratori, come il primo cittadino pentastellato di Livorno che ha poi cancellato il post.

«In mare – ha dichiarato il Sindaco di Taranto – vigono leggi e consuetudini internazionali che non si possono cancellare con una semplice circolare. Stiamo parlando di vite umane che hanno sempre la priorità su accorgimenti politici e normativi. La nostra – conclude Melucci – è da sempre terra di accoglienza, non so davvero come si possano respingere 629 vite umane».

Intanto, come ha fatto sapere il premier Giuseppe Conte: «è stato disposto l’invio di due motovedette con medici a bordo pronti a intervenire al fine di garantire la salute di tutti gli occupanti dell’Aquarius che dovessero averne necessità».

Il punto è che quello dell’Aquarius non è (e non sarà) un ‘caso isolato’. Altri migranti sono stati salvati a largo della Libia. Si tratta di circa 800 persone che, secondo quanto si apprende, sono state recuperate da imbarcazioni italiane e internazionali. Le operazioni di soccorso si sono concluse in piena notte.

