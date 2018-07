Sentire Civico si organizza, nascono i dipartimenti. Ecco i nomi

La strutturazione è il passo successivo alla costituzione. Funziona così un movimento quando vede crescere i suoi iscritti insieme all’entusiasmo.

Sentire Civico va, così, a completare un percorso iniziato nel gennaio del 2018 e che ha visto tanti cittadini fare fronte comune per aggregarsi intorno ad un’idea di partecipazione dalla parte opposta delle istituzioni viste troppo lontane e troppo autoreferenziali.

‘Diventiamo una struttura aperta – scrivono nel comunicato stampa – che raccoglierà intuizioni e suggerimenti da parte dei cittadini che in modo attivo vorranno entrare a dare il proprio contributo creativo all’interno di una struttura che parte dal basso invertendo le stesse naturali dinamiche del pensare politico’.

I nomi dei responsabili

Arriva dunque all’interno di Sentire Civico, la composizione dei dipartimenti e le relative nomine:

Monica Faggiano presidente del Movimento

Giancarlo Capoccia, responsabile del dipartimento provincia di Lecce

Marcello Andriani, responsabile del dipartimento marine leccesi

Giuseppe Perrone, responsabile tesoriere

Stefano Netti, responsabile del dipartimento enti locali

Vito Perrone , responsabile del dipartimento commercio e artigianato

Massimo Orgiato, responsabile del dipartimento disabilità e abbattimento barriere architettoniche

Angelo Panzera, responsabile del Dipartimento servizi ambientali.

‘Queste nomine non rappresentano un punto di arrivo – ha sottolineato il consigliere comunale Gaetano Messuti, padre nobile del Movimento- nessuna medaglietta sul petto e nessuna colonna d’avorio, ma un punto di partenza per rappresentare quell’anello di unione e dialogo che alle volte manca tra palazzi istituzionali e società civile. L’anima di Sentire Civico infatti, rafforzata dalla forte rappresentanza sul territorio rimane immutata rispetto alla propria nascita: forza di rinnovamento e costante dialogo con i cittadini che possano nel movimento trovare ascolto e intermediazione per rappresentare le reali esigenze’.

Ultima modifica: 17 luglio 2018 11:53