A Galatina, tecnologie d’avanguardia al servizio di bellezza e benessere

Arriva l’autunno e la pelle sente il bisogno di rigenerarsi dopo lo stress ossidativo procurato da prolungate esposizioni al sole. E occorre fare in fretta poiché un’esposizione eccessiva, fatta senza prendere le dovute precauzioni in termini di protezione e preparazione, è responsabile dell’indebolimento e di un precoce invecchiamento della nostra pelle.

La necessità è, dunque, quella di intraprendere un percorso di rigenerazione e cura, guidati da professionalità ed esperienza. Il Centro di Medicina Estetica Dr.ssa Lucia Cioffi a Galatina, all’interno delle Gallerie Tartaro, rappresenta un esclusivo centro medico dedicato alla bellezza e soprattutto al benessere di viso e corpo.

Il Centro di Medicina Estetica della dottoressa Cioffi, medico e dietista, offre professionalità e tecnologie d’avanguardia con soluzioni non invasive che mirano a risolvere gli inestetismi della pelle.

Il benessere psicofisico è, indubbiamente, alla base di una migliore qualità della vita e rallentare il processo di invecchiamento appare obiettivo imprescindibile. Ecco dunque che i protocolli e gli apparecchi medicali più performanti nell’ambito della medicina estetica, proposti dal Centro Medico Lucia Cioffi , risultano fondamentali per prevenire e correggere gli inestetismi senza dover ricorrere al bisturi.

A disposizione un’ampia gamma di trattamenti medico-estetici dedicati alla rigenerazione della pelle e al ringiovanimento del viso e del corpo.

Macchinari high-tech di ultima generazione, scienza e cosmetica a servizio della pelle che più di ogni altro elemento rivela lo stato della nostra salute e della nostra età.

Presso il Centro di Medicina Estetica Dr.ssa Lucia Cioffi sarà possibile usufruire della tecnologia di altissimo livello:

Genotechnology : Il Sistema Genotherapy va alla ricerca della causa più profonda dell’invecchiamento cutaneo ed agisce in modo efficace e personalizzato. Tutto il trattamento ruota intorno all’analisi del DNA, che potrà mostrare le cause profonde alla base dello stato della pelle ed elaborare una diagnosi accurata e completa. Da questa diagnosi prenderà vita un trattamento unico. Gli effetti principali del sistema Genotherapy:

Profondo effetto anti-age con prevenzione del crono e foto invecchiamento, grazie all’uso dei dermoattivi personalizzati e veicolati con Genotechnology1;

Bio-Lifting e Bio-Rivitalizzazione dei tessuti;

Miglioramento dell’aspetto cutaneo e della luminosità:

Pelle Tonica e Rassodata;

Biostimolazione, ossia la stimolazione delle cellule chiamate fibroblasti a produrre sostanze fondamentali come collagene ed acido ialuronico;

Riduzione/Eliminazione delle rughe;

Miglioramento della micro-circolazione cutanea e linfatica nonché maggior ossigenazione dei tessuti.

Indiba – Activ Therapy: La tecarterapia INDIBA® Activ Cell Therapy è una tecnologia che permette di trasferire energia biocompatibile stimolando i tessuti ad attivare/accelerare sia quei meccanismi deputati a portare ossigeno e nutrimento che quelli utili ad eliminare i cataboliti infiammatori.

Carboxigen: La carbossiterapia è una terapia utilizzata in Medicina estetica per il trattamento di varie patalogie mediante la somministrazione di anidride carbonica allo stato gassoso.

La carbossiterapia, provocando vasodilatazione e riattivazione del microcircolo, migliora il flusso sanguigno e il metabolismo cutaneo, aumentando l’ossigenazione dei tessuti.

Fisionic di Fisioline: I trattamenti con Fisionic snellenti – anticellulite – drenanti – rassodanti – tonificanti – anti-aging.

Physio TT: Human Tecar Physio TT è uno stimolatore elettromagnetico della microcircolazione la cui funzione è di modulare fisiologicamente il microclima provocato su determinate aree del corpo. Produce degli effetti di miglioramento della microcircolazione e dell’attività muscolare:

Effetto termico, che si traduce in un rilassamento muscolare;

Effetto antalgico, poiché vengono eliminati i cataboliti prodotti dai tessuti;

Effetto trofico, in quanto si ha un apporto di sostanze nutritive e di ossigeno nei tessuti. ​​​​​​​

Med Matrix:Mediante la terapia con Med Matrix impulsi di corrente continua invertono le polarità della Matrice Extracellulare, e come conseguenza lo stato metabolico potrà normalizzarsi grazie all’omeostasi.

Drenaggio e disintossicazione da tossine ambientali e sovraccarichi metabolici

Deacidificazione dela Matrice Extracellulare

Eliminazione di gelosi tissutale

Modulazione del sistema immunitario

Riequilibrio metabolico ed energetico di tutti i tessuti e organi

Dermaheal LL: Lipo –trattamento per cellulite e grasso localizzato.

Non è tutto. Sono tanti altri i trattamenti e i protocolli disponibili presso il Centro di Medicina Estetica della dottoressa Cioffi. Piani alimentari, dietetica, analisi genetica per le intolleranze ma anche trattamenti contro il diradamento e la caduta dei capelli.

In una parola sola, il massimo in fatto di ricerca e applicazione per rigenerare, rivitalizzare e ravvivare la pelle di viso e corpo e prendersi cura di sé.

