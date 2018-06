“Aiuta un danese”: il Sud Salento protagonista dell’originale campagna per la prevenzione dei tumori della pelle

L’eccessiva esposizione al sole, e non solo, ha portato nello scorso anno a 2.250 nuovi casi di melanoma, un dato che colloca la Danimarca al quinto posto della classifica mondiale. Per questo la Danish Cancer Society e la Fondazione TrygFonden hanno pensato di lanciare una campagna per sensibilizzare i propri cittadini a prendersi cura della propria pelle.

Aiutare i danesi a prendersi cura della propria salute anche quando sono in vacanza in Italia: è questo il messaggio che l’anno scorso è stato lanciato con la campagna sociale online “Help a Dane” – “Aiuta un danese” – riscuotendo grande successo a livello internazionale e che quest’anno ha coinvolto ancora una volta cinque Paesi nel mondo nella produzione di una canzone, con relativo video, che supportasse il progetto con goliardia e divertimento.

Lo spot, per l’Italia, è stato girato in Puglia, a Presicce davanti al cinema Villani e in tutto il centro storico, con alcune scene realizzate anche a Ruggiano, Tricase Porto, Lido Marini, Torre Chianca e Acquaviva.

A scrivere testo, musica e ad interpretare la canzone ci ha pensato l’artista siciliano Colapesce il quale esorta i propri connazionali ad aiutare i danesi a proteggersi prima di prendere il sole nelle splendide spiagge italiane.

La campagna – con un concept che ironizza affettuosamente sulle discutibili abitudini dei danesi come bere il cappuccino mangiando una lasagna oppure indossare le calze con i sandali – è stata ideata dall’agenzia &Co in collaborazione con la Danish Cancer Society e la Fondazione TrygFonden, prodotta e realizzata dalla casa di produzione Think Cattleya e diretta da Maria Guidone e Giacomo Boeri, che ne hanno curato insieme all’agenzia anche la scrittura.

I music video di Italia, Spagna, Francia, Grecia e Tailandia sono disponibili sul sito Helpadane.com, su YouTube e sulla pagina Facebook.

di Mattia Chetta

Ultima modifica: 28 giugno 2018 14:51