“La Sanità arriva in Città”, parte da Lecce il PrevenTour 2018

Importante portare la prevenzione delle patologie dell’apparato uditivo direttamente nelle piazze per sensibilizzare i cittadini. Secondo una recente indagine, infatti, più della metà degli italiani (il 54% del campione intervistato) non si è mai sottoposta al test audiometrico, mentre il 31% negli ultimi 5 anni ha effettuato solo un test dell’udito. Eppure l’11,7% della popolazione italiana – oltre 1 su 10 – presenta problemi uditivi, che vanno da una lieve ipoacusia ad una vera e propria sordità passando per gli acufeni, ovvero i fastidiosi “fischi nell’orecchio”.

PrevenTour 2018

Ecco dunque che “La Sanità arriva in città”. Parte da Lecce il PreventTour 2018, iniziativa organizzata dall’Associazione Europa Solidale Onlus, che nelle prossime settimane vedrà una gioiosa carovana arrivare nelle piazze di città di Puglia, Calabria e Basilicata.

L’evento è stato presentato questa mattina, a Palazzo Adorno, durante un’apposita conferenza stampa. Dopo il successo della prima edizione dello scorso settembre, anche in questa occasione il PrevenTour allestirà, domenica prossima in piazza Sant’Oronzo a Lecce, un villaggio della prevenzione presso cui i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente ad esami audiometrici per la prevenzione dei disturbi al sistema uditivo, controllare la postura, nonché effettuare altri controlli della pressione e della glicemia, il tutto in un clima festoso con intrattenimento per i più piccoli.

Informazione al cittadino

Dalle ore 10.00 e fino alle 20.00, nel cuore del capoluogo salentino, i cittadini riceveranno del materiale informativo. Un consiglio in più che possa spingerli a sottoporti, gratuitamente, ad esami audiometrici per la prevenzione dei disturbi del sistema uditivo, nonché a controlli della postura, della pressione e della glicemia, il tutto in un clima festoso con intrattenimento per i più piccoli. Non solo. I volontari della Croce Rossa Italiana, inoltre, cureranno dimostrazioni di manovre salvavita, utili in occasione di incidenti domestici e stradali.

A Lecce, la direzione scientifica del PrevenTour è a cura del dottor Antonio Palumbo, responsabile facente funzioni del reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce che, con spirito di gratuità, sarà personalmente presente in piazza con alcuni suoi collaboratori per realizzare audiometrie e visite all’apparato uditivo ai cittadini. Queste attività, in particolare, saranno realizzate nel Laboratorio mobile di audiometria della Maico e della Otosalus, aziende che sostengono l’iniziativa – mettendo anche a disposizione la professionalità del proprio personale – assieme a Ortopedia Promed, Fondazione Oro 6 per il Sociale e Taranto Acustica.

L’evento si avvale del patrocinio del Consiglio Regionale Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Lecce e ASL di Lecce.

Ultima modifica: 19 aprile 2018 14:36