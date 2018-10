Prevenzione contro il tumore al seno, la campagna “Nastro Rosa 2018” sbarca ad Ugento

Ugento si tinge di rosa, illuminando uno scorcio di tessuto cittadino per ricordare a uomini e donne, grandi e piccoli, quanto importante sia la prevenzione. In qualsiasi caso. E per il mese di ottobre, mese dedicato alla prevenzione contro il tumore al seno, nella cittadina del Sud Salento la delegazione locale della LILT organizza la “Camminata in rosa 2018”.

Scarpe da ginnastica – in alternativa un paio di scarpe comode – e sorriso sono solo alcuni degli elementi essenziali per prendervi parte. Il cordone di magliette rosa – poiché sì, è necessario indossare un accessorio o indumento rosa – si ritroverà presso la sede della delegazione ugentina in via Cosenza dove alle 18.00 è prevista la partenza, prima di snodarsi per le vie della città.

Nel corso della serata – ricordano gli organizzatori – sarà possibile prenotarsi per le consulenze senologiche di prevenzione fissate nei mesi di ottobre e novembre.

Sono numerose le iniziative che si registrano sul tema. Da quelle più rapide e d’impatto sui social a quelle più mirate per il benessere della donna. Per tutto il mese, infatti, sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso le 106 sezioni provinciali LILT e gli oltre 350 ambulatori, dove si potranno anche avere consigli e trovare materiali informativi, l’opuscolo dedicato, oltre a partecipare alle varie iniziative che ogni sezione sta preparando. Per farlo è necessario prenotarsi al numero verde SOS LILT 800 998877.

Inoltre, all’imbrunire ci sarà l’occasione per ricordare l’importanza della prevenzione anche grazie alla proficua collaborazione con ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani: i monumenti e gli edifici più importanti dei tanti Comuni che aderiscono all’iniziativa si illumineranno di rosa durante la notte.

Insomma, non avete scuse per non concentrarvi sul vostro, sul nostro benessere, in quanto la prevenzione è l’azione che riguarda e coinvolge tutti quanti. Donne e uomini.

