S’agapò, dall’amore per la natura e per le chiocciole, il vero elisir di bellezza

Una pelle sempre giovane non è più solo il sogno di attrici e starlette ma è l’aspirazione di donne e uomini consapevoli dell’importanza del proprio benessere.

Essenziali come elementi di una pozione magica, l’attenzione al cibo e all’alimentazione, l’attività fisica, l’igiene e la prevenzione affiancano trattamenti dermocosmetici sempre più innovativi e indispensabili per raggiungere un benessere a 360°.

In anteprima assoluta per la Puglia, saranno presentate oggi, a Otranto, presso Basiliani Resort &SPA, le linee di alta cosmesi S’Agapò e E-TIME. Le proposte vincenti nel campo dei trattamenti per ringiovanire il viso e ridare tonicità al corpo, arrivano da Cherasco e portano la firma dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura.

S’agapò

A dedicare alla pelle un elisir di lunga vita ci ha pensato, dunque, l’Istituto Internazionale di Elicicoltura dalle cui ricerche è nata l’importante linea di cosmesi S’agapò.

Prodotti cosmetici e medicali di alto profilo, a base di bava di lumaca purissima proveniente da allevamenti naturali, nati dall’esperienza decennale dell’istituto di Cherasco nel campo elicicolo.

La bava di lumaca

La preziosa bava di lumaca è ricca di proprietà idro-restitutive, cicatrizzanti, nutritive e rigeneranti.

Il processo di estrazione della bava di lumaca della specie Helix Aspersa, è realizzato con un macchinario cruelty free, il MullerOne, studiato e messo a punto dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco.

Il progetto MullerOne utilizza l’ozono ed è totalmente innovativo perché propone e realizza un’estrazione di bava di alta qualità chimica e organolettica senza ricorrere agli stimolatori invasivi e stressanti usati fin ora. La bava estratta in maniera naturale e senza sottoporre gli animali ad un processo invasivo garantisce, di conseguenza, il prodotto base naturale più nobile disponibile oggi sul mercato. Tutto ciò ha consentito di ottenere stupefacenti creme cosmetiche ed efficaci dispostivi medici.

La ricerca sempre un passo avanti

Per consolidare gli ottimi risultati ottenuti nel campo della dermocosmesi internazionale è stata presentata durante l’ultima edizione del Cosmoprof la Linea Lusso E-TIME, sintesi perfetta di elementi essenziali che in sinergia lavorano per una pelle del volto più tonica e senza segni del tempo.

Veleno d’api, estratto di caviale e bava di lumaca per trattamenti cosmetici innovativi e con una potente azione anti età. Creme ricche e consistenti formulate con questi preziosi e ricercati ingredienti funzionali capaci di nutrire intensamente e migliorare visivamente la pelle.

È innegabile che una pelle curata doni sicurezza. Ecco perché puntare su natura e ricerca, binomio vincente di S’agapò e E-TIME, per prendersi cura del proprio aspetto e affrontare il mondo a viso aperto.

Ultima modifica: 9 giugno 2018 9:00