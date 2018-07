San Cataldo, Torre Chianca, Frigole. Ecco i presidi sanitari attivi da giugno

Il Comune di Lecce ha attivato da giugno i presidi sanitari nelle sue marine, essenziali per l’assistenza medica a residenti e vacanzieri.

Sono pertanto attivi dal 5 giugno i presidi sanitari e il dispensario farmaceutico stagionale presso San Cataldo.

Il periodo estivo, si sa, fa registrare molte richieste di assistenza visto il maggior numero di presenze sul territorio.

Tre i presidi attivati con cui l’Assessorato alla Programmazione e Gestione dei Servizi Sanitari di Silvia Miglietta intende fronteggiare le emergenze che possono insorgere e garantire l’eventuale assistenza presso le località balneari leccesi con frequentazione più alta fino al prossimo 15 settembre, salvo proroghe.

Vacanze in sicurezza, quindi, soprattutto per le famiglie che hanno dei bambini piccoli e per gli anziani.

Ecco gli indirizzi e i contatti dei presidi medici

San Cataldo: locali siti in Via Vietri, angolo Via Pigafeta; servizi sanitari dalle h 10,00 alle h 18,00, tel 0832650568;

Torre Chianca: locali siti in Via Marebello n.10, servizi sanitari dalle h 08,00 alle h 20,00, 0832318060;

Frigole: locali siti in Via Lungomare Attilio Mori n.16; servizi sanitari dalle h 10,00 alle h 18,00, tel 0832376016;

Dispensario Farmaceutico Stagionale, a cura della Farmacia Paola De Marco, attivo a San Cataldo in Via M. da Brindisi, angolo Via Castellamare, fino al 15 settembre prossimo.

Ultima modifica: 16 luglio 2018 11:49