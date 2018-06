Tricase Porto, il Servizio Igiene della Asl boccia l’ambulatorio proposto dal Comune, ma l’assistenza non mancherà

L’estate è ormai alle porte, anche se sembra già arrivata in pieno, viste le temperature registrate nel Salento in questi ultimi giorni.

Tempo d’estate, quindi, e tempo di presidi medici che garantiscano assistenza sanitaria adeguata sul territorio per tutti i vacanzieri.

Anche a Tricase Porto, come sempre, l’assistenza sanitaria estiva sarà assicurata.

Il parere del Servizio Igiene della Asl di Lecce

Tuttavia, la Asl fa sapere che “per evidenti motivi di inadeguatezza della struttura proposta dall’Amministrazione comunale – peraltro già evidenziati un anno fa – il Direttore del Distretto di Gagliano del Capo è impossibilitato ad attivare il servizio in quella sede”. L’ambulatorio che è stato bocciato è quello che si trova nei pressi della spiaggetta, comunemente chiamata “la casetta dei pescatori”.

A rendere impraticabile l’opzione proposta dal Comune è il parere negativo espresso dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Asl, per il quale “la soluzione proposta non ha i requisiti strutturali minimi previsti dal regolamento regionale n° 3/2005 e successive modificazioni, per essere adibito ad ambulatorio medico”.

Il Direttore del Distretto non può, così, ottemperare all’ordinanza sindacale e si rimette alla volontà dell’Amministrazione comunale nell’individuare un’altra sede con caratteristiche e requisiti adeguati allo svolgimento del servizio di assistenza sanitaria estiva.

Nel frattempo, per garantire il servizio essenziale, la Asl garantisce che sarà impiegata la sede della guardia medica di via Santo Spirito.

Presidio sanitario anche a Casalabate

Anche l’Amministrazione comunale di Trepuzzi ha inteso, con Delibera Comunale n. 96 del 31 Maggio 2018, garantire la presenza di un presidio di Guardia Medica nella marina di Casalabate al fine di assicurare un immediato pronto soccorso sanitario ai residenti e ai turisti.

Verrà individuata anche una postazione fissa destinata agli uffici di Polizia Municipale, per un costante controllo del territorio a tutela del cittadino, nonché l’attivazione di uno sportello Bancomat. L’immobile già precedentemente individuato, in via Lecce n.4 è risultato essere idoneo all’utilizzo di Guardia Medica e posto fisso di Polizia Locale, mentre l’Asl Lecce ha già confermato per l’anno corrente l’assistenza sanitaria nella marina. Le spese relative al suddetto immobile saranno suddivise al 50% con il Comune di Squinzano.

Ultima modifica: 1 giugno 2018 18:58