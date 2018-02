Basket, Toro concreto e vivace: due punti fondamentali a Ortona

Nell’anticipo della ventesima giornata del campionato di Serie B, arriva quel che ci voleva per la Pallacanestro Frata Nardò: una vittoria che dà ossigeno alla classifica generale, ora più salda con i due punti strappati in casa del fanalino di coda Ortona. Prestazione da incorniciare per l’ultimo arrivo in casa granata, il rumeno Zaharie: 16 punti in 22 minuti, 75% da due e da tre, cifre condite da 5 rimbalzi, 1 stoppata, 1 recuperata e 2 assist. Numeri che sommati a quelli dei compagni valgono il 65-93 finale in favore del Toro.

Cronaca

Gara, tutto sommato, dalle poche emozioni. Ortona, che vive nei bassifondi della classifica, cerca di uscire da un momento difficile che dura dal girone d’andata, mentre la Frata cerca di dare continuità alle ultime buone prestazioni. Dura poco più di 20 minuti la gara concreta della We’re Basket, che sfrutta le poche disattenzioni dei granata per restare quantomeno a galla sul -10. Svantaggio che quasi mai va diminuendo perché i granata sono bravi a gestire la situazione portandosi addirittura sul massimo vantaggio +21 tra terza e quarta frazione.

Sono Potì e Bjelic i migliori marcatori granata con 19 punti, seguiti da Zaharie e Marchetti con 16. Nelle file di Ortona, invece, Martelli e Malfatti fanno il possibile ma nulla possono contro la corazzata firmata Frata. Con la bella cornice di pubblico granata al Palasport della Costa dei Trabocchi, la gara termina come da pronostico con la vittoria dei ragazzi di coach Olive che consolidano, almeno per il momento, la posizione in classifica esprimendo un’ottima pallacanestro.

Il prossimo appuntamento vedrà i granata impegnati nel turno infrasettimanale al PalAndreaPasca giovedì 8 febbraio contro Porto Sant’Elpidio.

Tabellino

We’re Basket Ortona: Malfatti 16 (3/6, 3/7), Martelli 13 (1/1, 3/8), Pavicevic 11 (5/8, 0/2), Crusca 8 (4/6, 0/6), Petrovic 8 (4/7, 0/1), Jovicevic 5 (2/4, 0/0), Martino 4 (0/3, 1/7), Fabiano 0 (0/0, 0/0), Civitarese 0 (0/0, 0/0), D’Ottavio 0 (0/0, 0/0), Mattucci 0 (0/0, 0/0). Coach: C. Corà

Pallacanestro Frata Nardò: Potì 19 (8/13, 1/4), Bjelic 19 (5/7, 3/5), Marchetti 16 (4/7, 1/3), Zaharie 16 (3/4, 3/4), Polonara 15 (6/7, 1/2), Provenzano 6 (1/2, 1/3), Scattolin 2 (1/2, 0/0), Ingrosso 0 (0/2, 0/2), Cannoletta 0 (0/0, 0/0), Muci 0 (0/1, 0/0). Coach: D. Olive

Ultima modifica: 4 febbraio 2018 18:06