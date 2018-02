Meravigliosa Frata NardÃ². Contro Pescara arriva il tris di vittorie consecutive

Unione, compattezza ed obiettivo comune sommate ad una grinta e fame di vittoria incalcolabili hanno permesso alla Pallacanestro Frata Nardò di schiantare la forte formazione abruzzese con il punteggio di 82-55.

Sponda granata fuori capitan Daniele e Michelino Dell’Anna per scelta tecnica, mentre sul fronte opposto Bedetti si ferma nel riscaldamento, Bini alle prese con un fastidioso torcicollo e Drigo gioca, ma con una contrattura all’altezza della coscia che non gli permetterà di giocare la strabiliante gara dell’andata dove realizzò 27 punti.

Cronaca

Tra Nardò e Pescara è pallacanestro vera, con intensità, velocità, fisicità e qualità tecniche che sono venute fuori già dalle prime battute post-palla a due. Lo dimostra il primo parziale, quello del primo quarto, che dice 18-20 in favore di Pescara dopo una preghiera da 8 metri sul tabellone di capitan Grosso che permette ai suoi di chiudere avanti.

Una gara preparata alla perfezione da coach Olive. L’eloquente parziale decisivo è di marca granata con un 18-0 inflitto in pochi minuti e con una Amatori che si ritrova di botto sotto la doppia cifra di svantaggio. Coach Rajola, ad occhio, vorrebbe solo sentire la sirena che porta tutti all’intervallo per cercare di bloccare almeno temporaneamente l’agonia e risistemare le carte in tavola. Sirena che arriva, punteggio fissato sul 41-27 per i granata.

Rientro in campo e tripla del Toro che apparentemente sembra ripartito da come aveva finito, ma poi risorge Pescara complice qualche palla persa di troppo ed un piccolo calo di concentrazione, -8 per i naviganti con Masciarelli sugli scudi da oltre l’arco. Prontamente arriva la controrisposta della corazzata di coach Olive che fisicamente ed atleticamente sovrasta Pescara non in giornata sotto tutti gli aspetti, complice anche la forza del Toro. Dal terzo quarto in poi diventa un monologo della Frata, sospinta da una tifoseria caldissima.

Un Marchetti rigenerato in cabina di regia che segna e fa segnare e recupera 5 palloni, Provenzano rispolvera le care vecchie mattonelle e ne segna 18 sulle statistiche, Bjelic e Polonara mattatori dell’area pitturata con 17 e 10 punti. Fondamentali anche le prestazioni di Potì e Scattolin.

In campo nel finale anche i “baby” Fracasso e Durante sotto la standing ovation del pubblico amico. Termina 82-55 al PalAndrea, un Pescara seppur forte dei propri mezzi non può nulla per arginare il mare granata.

La Frata è attesa, domenica prossima, in quel di Campli, uno dei parquet più difficili del girone dove si cercheranno altri due punti e la quarta vittoria consecutiva.

Tabellino

Pallacanestro Frata Nardò: Provenzano 18 (5/5, 2/6), Bjelic 17 (6/9, 1/4), Marchetti 14 (5/6, 1/3), Ingrosso 10 (2/3, 1/3), Polonara 10 (5/7, 0/1), Potì 9 (0/4, 3/5), Zaharie 2 (1/3, 0/2), Scattolin 2 (1/1, 0/0), Fracasso 0 (0/0, 0/1), Durante 0 (0/0, 0/0). Coach Olive D.

Amatori Basket Pescara: Drigo 10 (3/6, 1/4), Grosso 10 (1/3, 2/3), Masciarelli 9 (1/2, 2/6), Capitanelli 8 (2/6, 0/3), Leonzio 8 (1/3, 0/3), Caverni 7 (1/5, 1/2), D’Eustachio 3 (1/3, 0/0), Bini 0 (0/0, 0/4), Pagliaroli 0 (0/0, 0/0), Bedetti 0 (0/0, 0/0). Coach Rajola S.

