Pallacanestro Frata NardÃ², sconfitta a Fabriano. La salvezza passa dai playout

Termina nel peggiore dei modi la regular season della Frata Nardò del patron Durante, con quattro sconfitte consecutive che condannano i granata ai playout.

Il cambio di guida tecnica operato in settimana con coach Battistini che sostituisce l’esonerato Olive, non ha portato i benefici sperati. A Fabriano si vede buon gioco a sprazzi, ma evidentemente sono troppi i 93 punti subiti in terra marchigiana per sperare di portare a casa l’intera posta in palio. Sull’altro campo da tener d’occhio, invece, vince Giulianova contro Perugia di larga misura, pertanto sarebbero comunque state ridotte a zero le speranze granata di salvezza diretta.

Playout

Dopo trenta giornate, quasi inaspettatamente, la speranza del basket neretino di rimanere in Serie B passa dall’inferno dei playout con inizio probabile il 29 aprile tra le mura amiche del “PalAndrea”. Giovedì 3 maggio la truppa granata andrà in trasferta a Perugia ed eventuale gara tre si disputerà in casa domenica 6 maggio.

Ristopro Fabriano – Pallacanestro Frata Nardò 93-85 (24-19, 20-23, 22-23, 27-20)

Ristopro Fabriano: Dri 28 (6/10, 4/5), Gialloreto 23 (3/6, 5/9), Marsili 17 (6/10, 0/0), De Angelis 9 (1/3, 2/3), Monacelli 8 (2/5, 1/2), Vita Sadi 5 (2/2, 0/0), Quercia 3 (0/1, 1/1), Cimarelli 0 (0/0, 0/0), Bruno 0 (0/0, 0/0), Bugionovo 0 (0/0, 0/0), Cicconcelli 0 (0/0, 0/0), Fanesi 0 (0/0, 0/0)

Pallacanestro Frata Nardò: Potì 26 (5/10, 3/10), Zaharie 17 (4/7, 2/7), Ingrosso 15 (4/4, 1/3), Bjelic 8 (2/5, 0/3), Provenzano 8 (1/1, 2/2), Polonara 7 (3/3, 0/1), Dell’Anna 2 (1/2, 0/2), Scattolin 2 (1/2, 0/1), Fracasso 0 (0/0, 0/0), Muci 0 (0/0, 0/0).

Ultima modifica: 23 aprile 2018 13:09