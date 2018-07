Boccia paralimpica, a Lecce i Campionati Italiani. Appuntamento al Palaventura

Uno degli sport più antichi a cui grandi e piccini hanno giocato per generazioni, la fa da padrone ormai anche nelle grandi competizioni internazionali. Tra i traguardi più importanti, l’introduzione della disciplina alle Paralimpiadi del 1984 e poi l’inserimento nel programma dei Giochi Paralimpici estivi e ai Giochi di Tokio 2020.

Presso l’Open Space di palazzo Carafa è stato presentato il campionato italiano di boccia paralimpica che si terrà a Lecce, al Palaventura da oggi 5 luglio fino all’8 luglio.

A quasi 7 mesi dal passaggio definito della boccia, avvenuto il 1° gennaio 2018, dalla Fispes alla Fib, la federazione organizza, con la collaborazione della A.S.D. Lupus 2014, i Campionati Italiani di Boccia individuali, a coppie e a squadre, nella città di Lecce, quindi.

La Fib cerca di sviluppare al massimo le grandi potenzialità inespresse dal settore paralimpico, come dimostra l’incredibile aumento di tesserati e affiliati. Sì, la boccia può essere praticata anche da persone con disabilità molto gravi, in prevalenza rappresentate da atleti cerebrolesi e tetraplegici, con distrofie e serie condizioni neurologiche, inseriti in 5 categorie BC1, BC2, BC3, BC4 e BC5 in relazione alla patologia funzionale.

Il Presidente Giunio De Sanctis, per tanti anni Segretario Generale del Comitato Italiano Paralimpico, ed oggi presente in conferenza stampa, si dice estremamente orgoglioso e soddisfatto del lavoro finora svolto a favore dell’attività paralimpica e, soprattutto, di questo Campionato Italiano ospitato nel capoluogo salentino.

Il programma

Giovedì 5 Luglio 2018 pomeriggio di arrivi e visite di classificazione medica e classificazione materiali

Venerdì 6 Luglio 2018

ore 8 apertura palestra per preparazione campi

ore 9 entrata in camera di chiamata, chiusura 10 min prima dell’inizio della gara. A seguire le gare in calendario secondo schema, 30 min prima dell’inizio di ogni gara si apre la relativa camera di chiamata che viene chiusa 10 min prima di ogni gara

9.30 inizio gare

ore 19/20 fine gare, pranzo a turni alternati dalle ore 13.30 alle 15.00

Sabato 7 Luglio 2018

ore 9.00 entrata

9.30 inizio gare

19.00/20 fine gare, pranzo a turni alternati dalle ore 13.30 alle 15

Domenica 8 luglio 2018

ore 8.30 inizio gare

ore 13 fine gare

ore 13.30 premiazione

ore 14 chiusura palazzetto

Ultima modifica: 5 luglio 2018 16:50