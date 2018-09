Lecce, oggi la ripresa. Petriccione: “Continuare così per toglierci molte soddisfazioni”

Dopo due giorni di riposo concessi dal tecnico Fabio Liverani dopo la partita contro la Salernitana, 48 ore in cui a Lecce non si sono fatti mancare le polemiche soprattutto per la scelta dell’allenatore di schierare negli ultimi minuti Cosimo Chiricò che, tra le altre cose, ha procurato la punizione del momentaneo 2-1, nel pomeriggio di oggi sono ripresi gli allenamenti in vista del match, che si svolgerà sabato 15 settembre, che vedrà opposti i giallorossi all’Ascoli.

La compagine di Vivarini, così come il Lecce, è ancora alla ricerca del primo successo stagionale. In queste prime due giornate i bianconeri marchigiani hanno racimolato un solo punto frutto del pareggio interno contro il Cosenza degli ex “salentini” Piero Braglia e Stefano Trinchera, mentre, nella partita successiva è arrivata la sconfitta a opera del per 2-0, per un totale di un solo gol fatto e tre subiti.

“Come ho già avuto modo di dire, sono stato accolto subito molto bene dal gruppo. Sto bene a Lecce e mi trovo bene e devo ringraziare il mister per la fiducia che mi ha accordato in queste prime due partite”, afferma il 23enne centrocampista del Friuli Venezia Giulia Jacopo Petriccione.

“Rimonte con Benevento e Salernitana? Alla fine della gara ero più arrabbiato a Benevento perché siamo stati rimontati di tre gol, dopo che avevamo dominato la partita.

Domenica scorsa siamo stati puniti da un episodio negli ultimi minuti del match. Sono sicuro che se continueremo così ci toglieremo delle soddisfazioni.

In queste prime due gare di campionato sono rimasto sorpreso della personalità messa in campo dalla squadra”.

Ultima modifica: 5 settembre 2018 17:42