Lecce, parte la campagna abbonamenti. Mercato: oggi tris di firme

Si è aperta questa mattina alle ore 8.30 la campagna abbonamenti 2018/19 dell’Unione Sportiva Lecce. Dopo la presentazione di lunedì scorso in una conferenza stracolma di novità, da oggi via alle sottoscrizioni con decine di tifosi in fila già dalle prime ore del mattino innanzi alla sede leccese della Banca Popolare Pugliese di via XXV Luglio.

Per la stagione che segna il ritorno nella Serie B, la dirigenza di via Costadura spera di replicare i grandi numeri delle ultime annate, sperando anche in quella quota di 10mila tessere tanto agognata dal vicepresidente Liguori. L’attesa è tanta, gli auspici anche, e dopo le polemiche nate sui social per la mancanza dopo anni della Formula Famiglia, il club ha deciso di inserire last minute la nuova tariffa riservata agli Junior (stessa tariffa nella 1^ e 2^ Fase), cioè bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. Per i piccoli tifosi, Curva Nord/Sud a 50 euro, Tribuna Est a 70, Centrale a 85 o 110 euro, Poltronissime a Euro 185.

C’è Lamanna, atteso Palombi

Sul fronte mercato, invece, sono ore di grandi novità. Nella serata di ieri, infatti, i giallorossi hanno chiuso un affare croato, portando in Salento il giovane Luka Dumancic. Classe 1998, terzino sinistro, Dumancic ha disputato l’ultima stagione in Serie D, con la maglia dei laziali dell’Albalonga. Per il 20enne si tratta del primo contratto con in una squadra professionista.

Ma le vere novità sono quelle attese per la giornata di oggi. Il DS Meluso pare aver chiuso la trattativa per Eugenio Lamanna, oramai ex Genoa, che si appresta a diventare il nuovo titolare della porta salentina. Sfumata, quindi, la permanenza di Perucchini, Lamanna, 28 anni di Como, è pronto a nuova sfida in cadetteria dopo le esperienze con Bari e Siena.

Infine, sembra essere arrivata la fumata bianca anche per Simone Palombi, giovane punta classe ’96, proveniente dalla Lazio. Palombi, romano doc, vecchia conoscenza di mister Liverani che lo ha allenato due anni fa alla Ternana, collezionando 28 presenze e 8 gol. Lo scorso anno ha debuttato in A e in Europa League con la Lazio, prima di passare alla Salernitana (14 presenze, 1 gol).

