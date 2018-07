Lecce, c’è il trequartista: per Falco contratto triennale. Ma Meluso non si ferma…

Filippo Falco ha firmato, il Lecce ha il suo nuovo trequartista. Nella giornata di ieri il tarantino è giunto nel capoluogo barocco per sottoscrivere un contratto che lo lega al club di via Costadura per le prossime tre stagioni. Eccolo l’elemento di ruolo da far agire alle spalle delle punte, pronto per il raduno e per il ritiro agli ordini di mister Fabio Liverani.

Falco, nativo di Pulsano, arriva dal Bologna, squadra con la quale ha assaporato con la Serie A nella stagione 2015/16: in B ha collezionato fino ad ora 110 presenze, le ultime divise tra Perugia e Pescara. Come noto, il talentuoso tarantino ha già vestito la casacca giallorossa nel 2012/13, primo anno di Lega Pro dell’era Tesoro e in quell’anno attira su di se le principali attenzioni, tanto da essere soprannominato “il Messi del Salento”.

Un ritorno fino a poche settimane fa inaspettato, anche alla luce di come si erano bruscamente troncati i rapporti tra lui e il club giallorosso nell’estate del 2015, quando il neo presidente Sticchi Damiani lo mise fuori rosa dopo il rifiuto da parte del calciatore ad accettare una convocazione in Coppa Italia.

Sembrano passi decenni da quel bisticcio, tanta acqua è passata sotto i ponti, ma soprattutto Falco è cresciuto, calcisticamente e non, e adesso rappresenta un elemento di assoluto valore per la cadetteria.

Con il suo arrivo, adesso, Fabio Liverani trova il trequartista tanto desiderato, ma non è detto che per quella zona del campo non possano arrivare ulteriori sorprese. Il Direttore Sportivo Meluso, infatti, è al lavoro per consegnare una rosa degna della categoria appena riconquistata dal Lecce e radiomercato parla di intesa ad un passo con un vero pezzo da 90. Cesar Falletti, anche lui di proprietà del Bologna, sarebbe ad un passo da vestire la casacca giallorossa: in Salento ritroverebbe Liverani che lo ha allenato due stagioni fa a Terni.

Chiricò squalificato per due giornate

Un nome roboante per la cetegoria quello dell’uruguaiano che andrebbe a potenziare l’estro e la fantasia in un reparto che conta già gli arrivi di Falco e Chiricò. A proposito di quest’ultimo v’è da riportare quanto deciso dal Tribunale Federale in merito ai fatti degli stipendi in nero a Foggia: i giudici di primo grado hanno deciso una penalizzazione di 15 punti per i Satanelli da scontare nel prossimo campionato, sanzionando anche alcuni calciatori. Mino Chiricò è stato raggiunto da una squalifica di due giornate che dovrà scontare nel corso delle prossime due uscite ufficiali.

Tornando al mercato, infine, le prossime ore saranno decisive per definire gli ingaggi di Mazzotta, Palombi e del portiere. Appare chiara la corsa a due tra l’uscente Perucchini e l’oggetto dei desideri Lamanna. La parola spetta ai diretti interessati che devono sciogliere le loro riserve il prima possibile.

Ultima modifica: 3 luglio 2018 8:30