Lecce, Vigorito si esalta: “ce la giochermo con tutti”. Pacilli e Saraniti salutano, mentre Chiricò…

Ultime ore di calciomercato aperto ancora per i campionati di Serie C e Dilettanti: alle ore 20 di questa sera tutti, ma proprio tutti, i giochi saranno fatti. Il Lecce, che ha chiuso il suo parco giocatori lo scorso 17 agosto, c’è spazio solo per sfoltire i ranghi della lunga rosa a disposizione di mister Fabio Liverani. Tanti i nomi dati in queste settimane come certi partenti: alla fine il DS Mauro Meluso è riuscito ad accontentare quasi tutti, piazzando nella serata di ieri gli ultimi esuberi.

Hanno salutato il Salento, infatti, gli attaccanti Pacilli e Saraniti, finiti entrambi alla Viterbese, formazione che si candida prepotentemente a vincere il campionato di Serie C. Per i salentini due addii quasi indolori: Super Mario Pacilli, infatti, idolo della tifoseria, era comunque finito ai margini del progetto tecnico-tattico del nuovo Lecce ed è stato ceduto a titolo definitivo; Saraniti, invece, che pur avrebbe voluto giocarsi fino all’ultimo le sue carte per la prima volta in Serie B, si è trasferito nel Lazio con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso dio promozione in B dei viterbesi.

Ora, ceduti i due attaccanti, e già piazzato giorni fa Costa Ferreira, resta anche qualche giovane da mandare a fare esperienza (Chironi va in prestito alla Virtusvecomp Verona, e Cavaliere alla Pro Vercelli), mentre l’affaire Chiricò-Ternana pare proprio che si risolverà con un nulla di fatto. La dirigenza umbra ci crede ancora (nonostante l’ingaggio del pari ruolo Nicastro) e fino alla chiusura delle trattative cercherà di convincere il brindisino a scendere di categoria e giocare, da protagonista, con la casacca rossoverde. L’enturage del calciatore, però, non ritiene opportuno lasciare la B, pur rischiando un anno di inattività visto l’ambiente ostile che il ragazzo dovrebbe reggere in Salento. In caso di permanenza, la patata bollente passerà a mister Fabio Liverani.

Un Liverani che continua a guidare gli allenamenti in quel di Martignano in vista del match di domenica sera contro la Salernitana. Ieri mattina, dopo una sessione di lavoro in palestra, il gruppo ha svolto delle esercitazioni tattiche: hanno continuato a svolgere un allenamento differenziato Riccardi e Palombi.

“A Benevento abbiamo disputato un’ottima gara per gran parte dell’incontro – ha commentato il nuovo portiere giallorosso Mauro Vigorito – che ci da delle certezze per la prosecuzione del campionato. Certamente aver subito quella rimonta deve essere un campanello d’allarme, del resto la Serie B è questa. Bisognerà stare sul pezzo ogni gara perché è un torneo insidioso.

Lunedì scorso abbiamo disputato circa 70 minuti ad alta intensità e qualità, poi abbiamo commesso degli errori, però, abbiamo giocato alla pari contro una corazzata del campionato. Il campionato di quest’anno lo vedo ancora più equilibrato che in passato, ci sono diverse formazioni che hanno allestito degli organici importanti.”, conclude.

Oggi pomeriggio altra seduta a porte chiuse.

