Lecce, ora il è tempo della maturità: dalla società alla piazza è cruciale la compattezza. Sul fronte mercato è ancora duello col Catania per una punta

Lo scontro diretto andato in scena domenica pomeriggio, non ha chiarito se nel girone C del campionato di Serie C c’è davvero una squadra da battere. Lecce e Catania restano a distanza di 4 punti: certo, i giallorossi sono i favoriti, inutile nasconderlo, sono padroni del proprio destino, ma un passo falso rimetterebbe tutto maledettamente in discussione.

Non basta una serie impressionante di risultati utili consecutivi (praticamente un girone intero) per avviare una fuga degna di questo nome: gli etnei sono con il fiato sul collo, al netto delle cinque sconfitte già collezionate in questa stagione.

Sarà ancora una volta un campionato incerto e in equilibrio: si deciderà tutto all’ultimo minuto dell’ultima giornata, con buona pace dei cardiopatici che anche quest’anno dovranno bene una camomilla in più. È però innegabile che in Salento si respiri fiducia: non aver perso il match clou ha rafforzato la consapevolezza di come questo Lecce sia cresciuto da quando è arrivato sulla panchina giallorossa Fabio Liverani. È un Lecce lucido, un Lecce attento, un Lecce che non ha smesso di palesare limiti, ma che è capace di rimediare ai propri errori.

Segni, questi, di una maturità che è pronta ad arrivare: per vedere una squadra davvero matura serve ancora qualcosa. Quel qualcosa che permetterà a Lepore e soci di tirare dritti verso la metà con qualche patema d’animo in meno.

Trequartista: è Strambelli il nome caldo

Per addivenire alla piena maturità serve mantenere la calma e la pacatezza, pur correndo qualche rischio: è così che si comporta una grande squadra. A livello tecnico, lo sappiamo, manca ancora qualcosa: non solo c’è una difesa solida che a tratti entra in bambola, ma c’è bisogno, assoluto, di quel famigerato trequartista di ruolo e di spessore che contro il Catania è mancato.

I nomi sono i soliti, ma il campo si restringe: Chiaretti ha deciso, a piena ragione, di continuare ad essere protagonista in Serie B in una realtà piccola, ma che sogna in grande; Sarno ha rescisso col Foggia ed è subito stato accolto a Padova. Giocatori che fanno al caso del Lecce – in questo mercato – in giro ce ne sono davvero pochi. Uno di questi è senza dubbio Nicola Strambelli: il chiacchieratissimo barese è stato cercato e ricercato dalla società, mossasi su indicazione del mister. È lui, nel panorama dei disponibili, l’elemento che può far crescere ancora una squadra che sfiora la perfezione. Altri giocatori con tali caratteristiche e a portata di budget non ne vediamo.

Tifosi: oltre i 10mila fino a fine stagione?

È Strambelli quel che manca per raggiungere la maturità? Chissà, forse ce lo dirà un giorno il campo. Ma di certo a diventare matura deve essere anche una piazza che domenica scorsa ha dimostrato di tenerci alla maglia, ma soprattutto di tenerci alla promozione. I 17mila del “Via del Mare” non sono un caso, o almeno speriamo che non lo siano: come si è augurato il presidente Sticchi Damiani, sarebbe bello vedere tanta gente ogni domenica, sarebbe una mazzata per ogni avversario.

Ma questa piazza non può permettersi, adesso, attacchi di isterismo: il mondo del tifo deve capire, se non lo ha già fatto, che è questo il momento cruciale della stagione e far saltare gli equilibri sarebbe un harakiri. Non ci sono trenini che tengano: ognuno preferisce un giocatore e mal ne digerisce altri, ma non è il caso di fare gli spocchiosi.

La dirigenza ora non può più tergiversare: i rinforzi servono e servono adesso. A breve, questione di ore, firmerà il giovane centrocampista Ransdorf Selasi, classe ’96, proveniente dal Pescara; poi dovrà essere annunciato il trequartista, ma non solo.

Piace Saraniti

Radio mercato parla dell’intenzione da parte del Ds Mauro Meluso di dotare il parco attaccanti di un nuovo, forte, elemento. Nelle ultime ore sono circolate voci che portavano a Bianchimano della Reggina, ma il promettente giovane bomber è stato acquistato dal Perugia che lo lascerà in Calabria fino a fine stagione.

Le ipotesi, allora, si concentrano su Andrea Saraniti, capocannoniere della Virtus Francavilla: su di lui però ci sono anche le attenzioni del Catania. Mero interesse per dare fastidio, voglia di mettere i bastoni tra le ruote di una diretta concorrente, o vero desiderio di puntare al top? Le prossime ore ci daranno una risposta. Un altro Lecce-Catania è iniziato.

Ultima modifica: 23 gennaio 2018 9:43