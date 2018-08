Calciomercato, finalmente La Mantia! Ajeti e Scavone gli ultimi colpi del Lecce?

Difesa, centrocampo e attacco. All’ultimo respiro di calciomercato il Lecce puntella la sua rosa in ogni zona del campo e si candida adesso a disputare un campionato di Serie B più che dignitoso. Arlind Ajeti, Manuel Scavone e soprattutto Andrea La Mantia vestiranno di giallorosso.

Gli accordi sono in fase di definizione e con questi nuovi, ultimi, tre acquisti il Direttore Sportivo Mauro Meluso completa il lavoro in entrata. L’affare più atteso di tutti, a tratti una vera e propria telenovela, è quella che ha visto protagonisti Caturano e La Mantia, coinvolti in un giro di scambi tra Lecce e Virtus Entella.

L’intesa era stata raggiunta da oltre dieci giorni, ma nelle ultime settimane il tutto si era complicato per alcune pretese avanzate dal club ligure. Alla fine, però, ha prevalso la volontà di tutte le parti di giungere a depositare in Lega i contratti firmati e contro-firmati: da oggi, dunque, Sasà Caturano è ufficialmente un calciatore biancoazzurro, mentre bomber La Mantia (12 reti nell’ultimo torneo cadetto) è pronto a mettersi a disposizione di mister Liverani.

Doppio colpo per la difesa: Marino ai saluti?

Un Liverani che nell’allenamento di domani potrebbe dare il benvenuto ad altre due, importanti, pedine. Per la difesa, infatti, a breve verrà formalizzato l’accordo annuale con Cesare Bovo (in gruppo già da una settimana), ma c’è anche un volto nuovo. Si tratta del 25enne, nato in Svizzera, ma nazionale albanese, Arlind Ajeti. Di proprietà del Torino, nell’ultima stagione con la maglia del Crotone in Seria A, con cui ha collezionato 21 presenze.

Cresciuto negli elvetici del Basilea, Ajeti ha debuttato in Italia con il Frosinone nella stagione 2015/16, timbrando 16 presenze. Poi una breve parentesi con il Toro (4 presenze e un gol), fino all’esperienza in Calabria. In totale 41 presenze in massima Serie e con il Lecce sarà la prima volta in B. Con la nazionale albanese, Ajeti ha disputato 20 partite internazionali, dopo una lunga trafila tra le Giovanili.

Per la linea mediana, invece, il volto nuovo sarà quello di Manuel Scavone, proveniente dal Parma. Centrocampista che ama destreggiarsi nel cuore del terreno di gioco, si sa adattare anche a trequartista: un elemento duttile, come piace a Fabio Liverani.

Classe ’87, Scavone nasce a Bolzano e inizia a giocare tra le fila del Sudtirol. Nel 2010 debutta in B con il Novara (26 gettoni di presenze), prima di passare l’anno successivo al Bari. Dal 2012 al 2016 veste la maglia della Pro Vercelli, con cui vince anche un campionato di Lega Pro. Nelle ultime due stagioni, invece, veste la maglia del Parma con cui centra una doppia promozione fino alla Serie A. In cadetteria, in totale, vanta 174 presenze. Tanta esperienza adesso a servizio del Lecce.

Ora tanto lavoro in uscita

Ora il Lecce è al completo e deve solo adesso sfoltire i ranghi: il DS Meluso devo ora trovarre adeguata sistemazione per tutti gli elementi in esubero. In uscita ci sono Costa Ferreira, Doumbia, Pacilli, Di Matteo, Maimome, molto probabilmente Armellino e, a questo punto, anche un difensore centrale di troppo (probabile l’addio di Marino).

Per loro ci sono ancora pochissime ore di tempo per trovare una nuova casa in Serie B, mentre il mercato di C chiuderà tra una settimana.

Ultima modifica: 16 agosto 2018 12:04