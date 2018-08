Lecce, Meluso piazza il colpo: per l’attacco arriva La Mantia. Caturano va a Chiavari

Serviva un altro bomber, un vero ariete d’area di rigore, e alla fine il Lecce trova il colpaccio. Da poche ore, infatti, la società giallorossa ha trovato l’accordo con Andrea La Mantia, prima punta di lusso per la categoria, esplosività fisica, molto agile nel gioco aereo.

Il Direttore Sportivo Mauro Maluso ha così finalmente trovato l’intesa con la Virtus Entella: con la società ligure, fresca retrocessa in Serie C, i contatti si erano instaurati già da tempo, ma la trattativa stentava a decollare per via del possibile ripescaggio in cadetteria della squadra di Chiavari. Sfumato il sogno, però, i biancocelesti hanno dovuto alzare le mani davanti alla volontà del calciatore, deciso da tempo di accettare il trasferimento in Salento.

Farà il tragitto opposto, invece, Salvatore Caturano: Sasà, infatti, ha rappresentato la pedina di scambio per La Mantia, oltre a un conguaglio economico versato dall’US Lecce. Caturano, quindi, saluta il Salento dopo due stagioni mezzo, collezionando 88 presenze e 32 reti.

Un grande affare per la società giallorossa che ingaggia uno dei migliori profili dell’ultima Serie B: La Mantia, infatti, vanta 71 presenze nel campionato cadetto, timbrando 21 gol. Nato a Marino, in provincia di Trapani, il 6 maggio 1991, La Mantia è cresciuto nelle giovanili del Frosinone, con cui debutta in B nella stagione 2009/10. Lunga la sua trafila in Lega Pro con le maglie di Foligno, Andria, Barletta e Cosenza.

La consacrazione arriva nel 2016 quando con la Pro Vercelli disputa un buon campionato di B. Nell’ultima stagione è stato titolare inamovibile nella Virtus Entella, con cui ha siglato 12 reti, insufficienti però per evitare la retrocessione ai liguri.

Ora la sua carriera lo pone davanti a una grande opportunità: confermarsi con la maglia, storica e pesante, del Lecce, tornato tra i cadetti dopo 6 anni di inferno in terza serie. Con l’acquisto di La Mantia, quindi, la squadra di mister Liverani può vantare un grande potenziale offensivo: le probabili due punte titolari infatti, La Mantia e Pettinari, vantano entrambi una doppia cifra nell’ultima stagione in B, con rispettivamente 12 e 13 reti. Non è cosa da poco.

L’attaccante 27enne giungerà in Salento nella giornata di domani e martedì assisterà alla gara di Coppa Italia dei suoi nuovi compagni contro la Feralpisalò. La Mantia si legherà al Lecce per le prossime tre stagioni.

