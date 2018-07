Lecce, shopping dal Novara: arrivano Calderoni e Casarini. Valige pronte per Di Matteo

Mentre il mondo calcistico pugliese è alle prese con lo storico fallimento del Bari, in Salento tutti attendono con ansia il nuovo campionato di Serie B. Con il Lecce in ritiro in quel di Terminillo, il Direttore Sportivo Mauro Meluso è indaffarato nelle faccende relative al mercato. Come ha ammesso lo stesso mister Fabio Liverani, la truppa giallorossa è un vero e proprio cantiere aperto: ci sono da effettuare ancora una quindicina di operazioni, 6-7 in entrata e altrettante in uscita, per poter allestire una rosa degna del campionato cadetto riconquistato dopo 6 anni infernali.

Al momento, le priorità riguardano la porta e il pacchetto difensivo: se per i pali si aprono spiragli significativi dopo i fallimenti di Bari e Cesena (piacciono tra i vari Micai e Fulignani), per la difesa è atteso, ad ore, l’annuncio dell’ingaggio di Marco Calderoni. Terzino sinistro classe ’89, Calderoni arriva dal Novara e porta in dote poco meno di 300 presenze nel campionato di B. In carriera ha vestito le maglie anche di Bari, Grosseto, Ascoli e Latina: insomma tanta esperienza a servizio dei giallorossi.

Ai saluti Di Matteo e Costa Ferreira

Ma non è finita qui. Sempre dal club piemontese è in dirittura d’arrivo anche il centrocampista Federico Casarini, nell’ultima stagione capitano del Novara. Regista di ruolo, ma anche mezz’ala all’occorrenza, Casarini rappresenterebbe i polmoni di riserva di Arrigoni e Armellino.

In cambio delle due pedine, il Lecce potrebbe girare al Novara due tasselli importanti: Di Matteo e Costa Ferreira. I due piacciono molto al club azzurro. I quattro elementi, a questo punto, potrebbero incrociarsi in una maxi operazione di scambio.

