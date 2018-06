Lecce, c’è già il dopo Di Piazza: dal Pescara arriva bomber Pettinari. De Picciotto sale

Ventisei anni, nato a Roma, ma già 195 presenze in Serie B. Si chiama Stefano Pettinari ed è il nuovo acquisto del Lecce. Attaccante, classe 1992, Pettinari arriva a titolo definitivo dal Pescara e, a questo punto, sarà l’ariete del nuovo attacco giallorosso nel prossimo campionato cadetto. Firma un contratto di tre anni.

È lui, quindi, il “successore” di Matteo Di Piazza, non riscattato dal Foggia: un colpo da capogiro per la società giallorossa che, dopo aver sondato vari e diversi profili, ha deciso di puntare su un calciatore giovane, ma anche maturo, e già esperto conoscitore della categoria.

Pettinari enfant prodige

Punta centrale – ma capace di adattarsi nelle due ali del pacchetto offensivo – Pettinari è un enfant prodige: cresciuto nelle giovanili della Lodigiani (poi Cisco Roma) nel 2006 la Roma ne acquista il cartellino e con i giallorossi capitolini fa il suo debutto in Europa League a soli 17 anni, nella trasferta contro il CSKA di Sofia. La Roma, quindi, lo manda a crescere in Serie B con le maglie di Siena e, soprattutto, Crotone, dove dal 2011 al 2014 colleziona 90 presenze e 15 reti. La sua consacrazione.

Passa poi al Latina, Pescara, Vincenza, Como e Pescara dove, nel 2017, fa il suo debutto in massima serie. Nella parte finale di stagione arriva a gennaio alla Ternana, alla corte di mister Fabio Liverani: per lui 13 presenze e 2 gol.

Nel corso dell’ultima annata calcistica è tornato a vestire la maglia bianco-celeste del Pescara, contribuendo alla salvezza degli adriatici grazie alle sue 13 marcature. Insomma, per la B Stefano Pettinari è una garanzia.

Il profilo giusto per il Lecce che cercava proprio elementi conoscitori della categoria, macinatori di chilometri, e per l’attacco, arieti col fiuto letale del gol. Fabio Liverani, così, ritrova un bomber di suo assoluto gradimento e adesso, c’è da scommettere, lì davanti ci sarà da divertirsi.

Renè al 30%

Intanto, novità anche dal fronte societario. Il nuovo socio Renè De Picciotto ha incrementato la sua partecipazione nel club giallorosso, portandola al 30%. Ciò è stato possibile attraverso una condivisa e consensuale diluizione delle quote da parte di alcuni soci. Non ci saranno modifiche nei ruoli di vertice del club e nel CdA.

L’accordo con Vivaticket

Infine, l’US Lecce ha comunicato di aver sottoscritto un accordo con “Vivaticket”, del gruppo Best Union Company SpA, che, a partire dalla nuova stagione sportiva, si occuperà della gestione del sistema di biglietteria. Best Union, azienda bolognese costituita nel 1999 e quotata in borsa nel 2008, è uno dei principali operatori mondiali nel settore della progettazione, produzione, commercializzazione e gestione di sistemi integrati di biglietteria elettronica e controllo accessi. Vivaticket opera già nel settore calcistico con numerosissimi club delle varie leghe

“Siamo estremamente soddisfatti – sostiene il Presidente Saverio Sticchi Damiani – di aver instaurato questo rapporto di collaborazione con Vivaticket del gruppo Best Union Company. Best Union è una realtà consolidata sul territorio nazionale e vanta un’importante esperienza nel mondo calcistico visti i tanti club a cui è legata. Al tempo stesso desidero ringraziare Ticketone, che ha affiancato l’US Lecce per quasi venti anni.”

“Il rapporto pluriennale stipulato con l’US Lecce – ha commentato Silvano Taiani, Amministratore Delegato del Gruppo Best Union Company Spa – ha per noi grande valenza perché riguarda una splendida e storica realtà del calcio italiano e rappresenta non solo la città di Lecce ma tutto il Salento. Crediamo nel progetto della Società e metteremo a disposizione tutti i nostri servizi e le nostre tecnologìe sempre rivolte all’innovazione non solo per la vendita di biglietti e abbonamenti, ma per valorizzare al meglio il brand US LECCE con operazioni di co-marketing”.

