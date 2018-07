Lecce, le chiavi della porta a Vigorito. Sprint per Fiamozzi e Petriccione

Il dopo Perucchini ha finalmente un nome: il Lecce ha trovato il suo portiere titolare per la prossima stagione, la stagione della rinascita in Serie B, affidandosi a chi questo campionato lo scorso anno lo ha vinto.

È Mauro Vigorito, nuorese classe 1990, infatti, il prescelto nuovo estremo difensore giallorosso. Giungerà dal Frosinone dove, nell’ultimo campionato, ha contributo alla vittoria dei playoff dei ciociari grazie alle sue 17 presenze. Dopo tante voci di mercato, fitte trattative e accordi saltati, alla fine la scelta del Direttore Sportivo Mauro Meluso è ricaduta sul 28enne sardo.

Scartatato, un po’ a sorpresa l’uscente Perucchini, il Lecce aveva sondato vari profili: prima Lamanna (che sembrava veramente ad un passo salvo poi accasarsi a La Spezia), poi il fresco svincolato Micai dal Bari, nel mezzo proprio lui, Mauro Vigorito.

Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, Vigorito esordisce giovanissimo in Serie A con i rossoblu nel 2009: passa poi alla Carrarese, Triestina e Lumezzane. Nel 2014 approda a Vicenza, dove si mette in mostra, difendendo i pali biancorossi per tre anni.

Lo scorso anno firma per il Frosinone, conquistando la A poche settimane fa. Negli ultimi giorni, le voci di un suo arrivo a Lecce si sono fatte vorticose, fino all’ufficialità che è attesa per la giornata di oggi: con il club salentino, Vigorito (84 presenze in Serie B) firmrà un contratto biennale.

Ma non solo. Il DS Meluso è in procinto di chiudere una trattativa per la corsia destra: per il posto di vice Lepore, infatti, è pronto ad arrivare Riccardo Fiamozzi, 25enne, di proprietà del Genoa e nell’ultimo anno in prestito al Pescara. In precedenza, 14 presenze con Bari. Ha vestito anche le maglie di Varese e Frosinone: in totale 129 gettoni di presenza in Serie B.

Inoltre, è stata raggiunta l’intesa con Jacopo Petriccione, centrocampista friulano, da poco svincolatosi dal fallito Bari. 22 anni, Petriccione è una vecchia conoscenza di mister Fabio Liverani, che lo ha allenato due anni fa a Terni. Per lui (55 presenze in cadetteria) è pronto un contratto triennale.

Altra doppia al Terminillo

Intanto, prosegue il ritiro al Terminillo. Al fresco delle montagne rietine, il lavoro della squadra nella giornata di ieri ha previsto una doppia seduta. Al mattino i giallorossi hanno ricevuto, presso l’impianto d’allenamento, la visita dei bambini/e di Amatrice facenti parte dell’Associazione Sport Senza Frontiere ed impegnati in un Camp sul Terminillo. Pettinari, che ha smaltito il leggero stato febbrile, si è allenato regolarmente. Oggi doppio allenamento, mentre sabato è in programma la prima amichevole contro l’ASD Amatrice.

Ultima modifica: 20 luglio 2018