Calciomercato, i riscatti: a Lecce torna Doumbia, colpo Riccardi, Di Piazza saluta. Grazie Matteo, ma…

Giornata convulsa quella di oggi nel mondo del calcio. Mentre impazzano i Mondiali, infatti, Presidenti, Direttori Sportivi e Procuratori sono alle prese con il calciomercato estivo che proprio in queste ore ha visto chiudersi il termine delle partite relative ai riscatti dei vari giocatori in prestito. Una gatta da pelare non indifferente per tutte le compagini professionistiche, impegnate in valutazioni e programmazione.

Tra queste c’è anche il Lecce che doveva sciogliere cinque-sei nodi non indifferenti. Qualche giorno fa dirigenza e area tecnica si sono riunite per definire la strategia da attuare per allestire una rosa degna di nota per la ritrovata Serie B: sbagliare il meno possibile è la priorità, perché nel campionato cadetto difficilmente si trova spazio e tempo per rimediare agli errori. Ecco allora che il Lecce ha proceduto ad un riscatto importate, ma anche ad alcuni addii dolorosi.

Di Piazza: quale futuro?

Uno su tutti: Matteo Di Piazza, in prestito dal Foggia, non è stato riacquisito (la cifra era fissata in 70mila euro). Il bomber siciliano, trascinatore dell’attacco giallorossi, è stato tra i fautori della promozione, dopo sei anni, dalla Serie C dei giallorossi. Tra alti e bassi, infatti, Di Piazza è stato un elemento importante della rosa guidata da mister Liverani, ma alcune incomprensioni – anche di natura tecnico tattica – hanno minato a tratti il rapporto con l’allenatore e con il resto dello spogliatoio. Ecco allora la decisone da parte del DS Meluso di far tornare il calciatore alla casa madre, dove difficilmente rimarrà.

Molti tifosi, soprattutto sui social, hanno manifestato dissenso con la decisione presa dalla società: del resto Di Piazza ha risolto non poche partire, mette paura alle difese avversarie e, soprattutto da subentrato, ha dimostrato di poter essere letale. Nel calcio però non è tutto così semplice e scontato: ci sono valutazioni da fare, di ogni tipo, e in una piazza come Lecce, che conta pochissime bandiere, di certo non ci si fascerà la testa per un singolo attaccante non riscattato. Grazie di tutto Matteo, meriti tante fortune, sinceramente speriamo di non ritrovarti da avversario in B (anche se meriteresti una chance tra i cadetti), ma a Lecce si tifa per la maglia, non per i singoli. La volontà della società è quella di puntare su – almeno – due attaccanti già conoscitori della categoria.

Per un mancato riscatto, ad ogni modo, ne arriva uno coi fiocchi: il Lecce, infatti, è riuscito a strappare al Verona (Hellas) Davide Riccardi. Il giovane difensore, infortunatosi in allenamento a metà febbraio, ha fatto vedere cose molto interessanti nelle sue quattordici presenze stagionali in giallorosso (condite da due gol consecutivi). Con 100mila euro, dunque, Meluso ha rivestito di giallorosso il classe ’96 che, sulla via del recupero fisico, è pronto ora a misurarsi con il campioanto di Serie B.

Doumbia torna da Livorno

Torna a Lecce, poi, Abdou Doumbia, finito il prestito dal Livorno. Con i granata toscani il franco-maliano ha conquistato la promozione in B vincendo il girone A della Lega Pro. Buona la sua stagione (32 presenze, 9 gol) e inizialmente l’irrisoria cifra fissata per il riscatto (20mila euro) aveva fatto pensare a un’altra stagione in terra toscana. Il Livorno, invece, ha deciso di fare a meno di lui: Dudu ora tornerà a Lecce, ma difficilmente resterà in Salento. Per lui necessario trovare una nuova destinazione.

Torna a casa anche il portiere salentino Marco Bleve, dopo la retrocessione maturata con la Ternana che ha deciso di non riscattarlo. Stessa sorte per Maimone che, rientrato da Matera, si guarderà attorno.

Infine, non versando nelle casse del Lecce 50mila euro, la Casertana ha deciso di non riscattare Gianluca Turchetta. Il trequartista, ceduto la scorsa estate per la scellerata regola degli over in C, si è ben comportato con i falchetti, con i quali non è detto che il giocatore non possa continuare a giocare. Come mai? Tornato in Salento, infatti, Turchetta potrebbe ritornare, sempre in prestito, alla Casertana. La scelta però dovrebbe richiedere un’attenta valutazione di mister Liverani.

